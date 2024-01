Milan: nuovo regalo a Pioli, Moncada prende il vice Hernandez

Il Milan è al lavoro in questo calciomercato per diversi obiettivi e si pensa anche ad un vice Hernandez. E dall’Inghilterra arriva una chance importante.

Si è parlato molto di un centrale per il Milan in questa sessione invernale, ma i rossoneri potrebbero decidere di completare la rosa con un nuovo rinforzo considerando anche la possibile partenza di Bartesaghi.

Il Milan potrebbe in queste ultimi giorni di calciomercato andare ad acquistare il vice Hernandez. L’occasione sembra essere in arrivo e per motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più certo della situazione.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

In casa Milan si lavora con attenzione anche in questi ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivo principale resta il centrale, ma Moncada sta valutando con attenzione anche la possibilità di prendere il vice Hernandez. La soluzione interna non ha assolutamente convinto Pioli e sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se intervenire o no. Al momento l’unica certezza riguarda il fatto che questo acquisto è strettamente legato alla partenza di Bartesaghi. Senza addio del terzino, difficilmente ci sarà un nuovo ingresso.

In caso contrario, tutto è possibile e il nome a sorpresa per il Milan potrebbe essere quello di Sessegnon. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Tottenham ha deciso di lasciarlo partire. Ora in queste ultime settimane di calciomercato i rossoneri sono pronti per affondare il colpo e regalare un nuovo rinforzo a Stefano Pioli.

Naturalmente bisognerà capire anche se dall’Inghilterra danno il via libera al prestito. Molto difficile, invece, immaginare un arrivo a titolo definitivo per questioni economiche. Poi naturalmente tutto può succedere e non possiamo escludere nulla a priori soprattutto in un momento nel quale non c’è molto tempo per trovare l’intesa

L’ultima idea per quanto riguarda il Milan è sicuramente quella di Sessegnon. Il Tottenham ha dato il via libera alla cessione in questo calciomercato, ma molto dipenderà anche dalla formula e dalla partenza di Bartesaghi. Insomma, le valutazioni sono in corso e ci attendiamo delle decisioni importanti nel giro di poco tempo considerando che ormai siamo vicini alla chiusura della sessione invernale. Di certo Pioli si attende un giocatore in quel ruolo per consentire a Hernandez di staccare la spina dopo un periodo non sicuramente semplice.