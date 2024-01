Mourinho ha già un nuovo club: firma bianconera

Dopo l’addio alla Roma Mourinho dovrà cominciare a riflettere in maniera più approfondita sul proprio futuro: può firmare con i bianconeri.

Alla fine è successo e ormai era nell’aria da un po’ di giorni. Il ko subito per mano del Milan si è rivelato fatale, con i Friedkin che si sono convinti a dare il benservito a José Mourinho. Anche la piazza non sosteneva più lo Special One come un tempo, soprattutto a causa delle tante prestazioni negative messe a referto nei derby capitolini.

Il trainer di Setubal non riusciva più a spronare la squadra giallorossa, che all’interno del rettangolo verde di gioco dava la netta impressione di essere scarica e sfiduciata. La proprietà se n’è accorta, ragion per cui ha deciso di optare per l’opzione più dolorosa.

E sostituire Mourinho con Daniele De Rossi è senza dubbio una scelta azzeccata per riaccendere l’entusiasmo della gente. Allo stesso tempo, però, va detto che l’ex capitano della Roma non ha praticamente esperienza da allenatore e gestire la situazione all’ombra del Colosseo sarà complicatissimo, per quanto De Rossi conosca molto bene l’ambiente e pure certi giocatori.

José Mourinho e il futuro dopo la Roma: prende quota l’ipotesi Newcastle

Il carisma di certo non gli manca, ma in parecchi si chiedono se basterà a risollevare l’animo di un team che ormai si era svuotato. Mourinho, dal canto suo, ha accumulato l’ennesimo esonero, un epilogo che chiaramente compromette ulteriormente la fine del suo percorso calcistico. Ora una domanda sorge spontanea: dove proseguirà la carriera dello Special One? Come noto, una destinazione probabile è la Saudi Pro League, in particolare Al-Hilal e Al-Ahli.

I club sauditi lo riempirebbero di denaro, garantendogli un contratto con uno stipendio faraonico. Ma non è detto che l’allenatore portoghese lasci il calcio europeo. Lui avrebbe rinnovato volentieri con la Roma, ciò significa che sente di poter dare qualcosa ancora a livelli elevati.

Stando a quanto riferisce ‘The Chronicle’, ci sarebbe pure la possibilità che Mourinho finisca sulla panchina del Newcastle, attualmente guidato da Eddie Howe. I ‘Magpies’ hanno gli stessi proprietari di Al-Hilal e Al-Ahli, ossia il Saudi Public Investment Fund (PIF). Lo Special One, tra l’altro, ha lavorato per diversi anni al fianco di Sir Bobby Robson, l’eroe del Newcastle.

Le ultime esperienze del mister lusitano in Premier si sono chiuse abbastanza male, nonostante ciò i bianconeri potrebbero convincersi a puntare su di lui in futuro. La pista andrà tenuta in considerazione nei mesi a venire, anche se Mourinho ha raccolto talmente tanti fallimenti negli ultimi anni che forse è opportuno assegnare l’incarico ad altri colleghi. Staremo a vedere cosa succederà.