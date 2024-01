Napoli: problemi per due nuovi acquisti, l’annuncio

Ci sono problemi per il Napoli che sta affrontando una stagione difficile e per questo motivo De Laurentiis ha fatto dei nuovi acquisti.

Ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta che ha deciso di fare la società che ha voluto investire in maniera importante su nuovi calciatori per provare ad ottenere dei risultati subito in questa stagione e provare a svoltare i risultati negativi che ci sono stati in questi primi mesi di stagione. Per questo motivo ci sono stati degli investimenti e ora la società vuole provare ad avere delle risposte dai calciatori appena arrivati. C’è anche Mazzarri che si è esposto sui nuovi acquisti.

Il Napoli ha acquistato Traore, Ngonge e Mazzocchi al momento, ma anche altri giocatori arriveranno nelle prossime settimane. Per questo motivo ora bisognerà capire a che punto sono i giocatori appena arrivati, che potrebbero subito scendere in campo visto che hanno raggiunto il resto della squadra in Arabia Saudita, dove ci si giocherà la Finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Ora si cerca di capire in che condizione sono i giocatori ultimi arrivati.

Napoli: la condizione dei due nuovi acquisti

Il Napoli ha preso Mazzocchi e già è stato lanciato in campo, mentre ora si attendono Traore e Ngonge che possono essere mandati in campo il prima possibile si spera. L’allenatore ha avuto altri due giocatori a disposizione per la zona di centrocampo e attacco e ora bisognerà capire come andranno a finire le cose per questi ultimi giocatori. Perché la società spera di poter contare sui nuovi acquisti appena possibile.

A parlare è stato in conferenza stampa Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli Inter anche di Ngonge e Traore. Il tecnico azzurro ha voluto dire la sua sullo stato di salute dei due giocatori appena arrivati in queste ultime ore. Perché il Napoli ha chiuso un doppio acquisto importante che ora proietta la squadra ad avere una rosa sempre più completa. I due giocatori sono arrivati in Arabia Saudita per aiutare la squadra in vista della Finale di Supercoppa Italiana contro i rivali nerazzurri.

Mazzarri ha spiegato che in questo momento Traoré è in ritardo con la preparazione e dovrà recuperare e Ngonge è già più pronto. Adesso bisognerà capire se l’allenatore si fiderà subito dei due giocatori e quando avranno la possibilità di entrare in campo in maglia azzurra. Difficile che possa accadere già in Finale.