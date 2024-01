Niente Juve né Milan: nuova panchina in Serie A per Conte

Antonio Conte appare sempre più vicino al ritorno in Serie A in vista della prossima stagione, per lui però niente Milan o Juve.

Fermo dall’esperienza al Tottenham conclusasi nel finale della scorsa stagione, Antonio Conte appare sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato con diverse squadre pronte a riportarlo in Serie A.

Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus ma gli ultimi risultati positivi conquistati da Massimiliano Allegri sembrano aver rinsaldato la sua posizione alla guida della squadra bianconera. La sensazione è che i bianconeri vogliano arrivare almeno al termine del contratto con il livornese, previsto per giugno del 2025.

In casa Milan invece al momento si starebbero facendo le valutazioni in vista della prossima stagione con Stefano Pioli destinato all’addio. In pole però, ad oggi, appare esserci Thiago Motta che potrebbe portare con se Joshua Zirkzee.

Calciomercato, Antonio Conte verso il ritorno in Serie A

Una delle possibilità che sta prendendo maggiormente piede in queste ore è quella che potrebbe portare Antonio Conte alla Roma in vista della prossima stagione. Daniele De Rossi ha preso il posto di José Mourinho da pochi giorni, ma il classe 1983 potrebbe essere confermato solo se i risultati dei prossimi mesi fossero davvero strabilianti. Se però dovesse saltare la sua panchina, i Friedkin sarebbero pronti a puntare sull’ex ct della nazionale per la prossima stagione.

Antonio Conte è stato, e continua ad essere, nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis che lo ha corteggiato a lungo anche in occasione dell’esonero di Rudi Garcia, virando poi su Mazzarri una volta capito che l’ex Inter e Juventus non avesse intenzione di rientrare a stagione in corso. Ora però le mire dei campioni d’Italia in carica appaiono soprattutto su Farioli che sta facendo molto bene con il Nizza.

La Roma potrebbe essere una scelta giusta per ripartire per Antonio Conte che già in passato aveva parlato di essere attratto dalla possibilità di lavorare nella capitale, rimandando però ad un futuro non specificato. Ora quel momento potrebbe essere arrivato e i Friedkin sono pronti ad accontentare l’ex Chelsea e Tottenham per quello che riguarda le sue richieste economiche.

Una mossa per convincere Conte potrebbe essere quella di confermare Romelu Lukaku al centro dell’attacco della squadra giallorossa con il belga che è un vero e proprio pallino del tecnico che lo ha fortemente voluto con lui in occasione dell’avventura sulla panchina dell’Inter.