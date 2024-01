Serie A: gara persa a tavolino, ha deciso la FIFA

Brutte le vicende che hanno riguardato e in negativo il calcio nostrano, con la situazione sulla Serie A finita al vaglio della FIFA.

Si è esposto l’organo internazionale del calcio che ha così commentato quanto accaduto in Serie A, per quelle che sono le vicende che obbligano la Procura Federale, oltre a quanto fatto dalla FIFA, ad intervenire.

Nella serata di ieri si è consumata una brutta pagina che ha riguardato il mondo della Serie A, con i diversi messaggi che sono arrivati da diverse squadre, oltre che dai calciatori stessi, che hanno mostrato solidarietà per quanto è successo.

Sconfitta a tavolino in Serie A: decisione della FIFA

Decisione irreversibile per quanto riguarda la FIFA, che segue il regolamento di quanto è accaduto in Serie A.

Secondo quanto ricostruito inoltre già nella serata di sabato sera, proprio nei momenti che sono seguiti al momento vissuto in Udinese-Milan, il regolamento è stato perfettamente applicato dall’arbitro Maresca che ha sospeso la partita, con gli elogi da parte anche di Gravina, presidente della FIGC, che si è esposto sui fatti legati al razzismo che hanno visto protagonista Mike Maignan, offeso dai tifosi avversari.

Per episodi del genere, legati al razzismo, scatta automaticamente la sconfitta a tavolino. Ad annunciarlo è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Di seguito, le sue parole su quanto accaduto ai danni di Mike Maignan nel corso dell’ultimo appuntamento in Serie A, Udinese-Milan.

FIFA, le parole di Gianni Infantino sull’episodio di razzismo in Udinese-Milan

Ha preso voce, in un comunicato durissimo, il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Ha parlato di quanto accaduto in Udinese-Milan, in merito all’episodio di razzismo ai danni di Mike Maignan. Ecco cos’ha detto pubblicamente sul sito della FIFA: “Quello che è accaduto a Udine e Sheffield, sono fatti ripugnanti. Non lo possiamo accettare, non c’è posto per razzismo e ogni forma di discriminazione, sia nel calcio, che nella società. I giocatori toccati da tale vicenda hanno tutto il mio supporto, è necessario che tutti agiscano, a partire dalle scuole, affinché ogni generazione comprenda che questa piaga del razzismo non fa parte della società, così come nel calcio”.

Sconfitta a tavolino: la procedura della FIFA su quanto successo in Serie A

Le parole sulla sconfitta a tavolino in casi come questi, sono chiare, da parte di Gianni Infantino: “Oltre alla procedura a tre fasi dove la partita si sospende, per poi interromperla e infine annullata. Vanno attuati inoltre divieti di accesso ai tifosi in questione che dovranno essere individuati, in tutti gli stadi del mondo. Perché la FIFA e il mondo del calcio mostra piena solidarietà a chi è vittima di ogni forma di discriminazione. No al razzismo, una volta per tutte!”