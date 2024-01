“Siete delle me***”: esplode la furia di Lavezzi

Dopo le tante notizie uscite su di lui, Ezequiel Lavezzi sbotta: ecco cos’è successo con l’ex attaccante del Napoli.

Quello che sta vivendo l’ex attaccante del Napoli e del PSG Ezequiel Lavezzi non è sicuramente un momento facile. Attualmente infatti il trentottenne è ricoverato in una clinica della capitale argentina e non può ricevere alcuna visita.

Persino suo figlio Tomas ed i fratelli Diego e Valeria non possono entrare in stanza dal ‘Pocho’. L’unica cosa che viene consentita all’ex attaccante è usare poche ore al giorno il cellulare per vincere la routine.

Purtroppo però, a quanto pare gli smartphone di ultima generazione non fanno bene a Lavezzi che attraverso il suo ha scoperto le notizie che circolano sul proprio conto. Molte infatti sarebbero tutt’altro che veritiere o quanto meno la realtà dei fatti sarebbe modificata in alcune di esse.

L’ex numero 22 del Napoli non sarà certo stato contento di leggere quanto ed in che modo si parli dei suoi problemi ed infatti è appena arrivata la sua furia.

Matías Vázquez, giornalista argentino molto vicino alla famiglia del ‘Pocho’ ha avuto modo di intervenire all’interno di alcune trasmissioni televisive e quindi di farsi anche portavoce di Lavezzi, che sentendolo ha sbottato: “I media sono una m***a. Hanno parlato del mio accoltellamento a Punta del Este… poi di overdose”.

Ultim’ora Lavezzi, è letteralmente esploso

Il ricovero a Buenos Aires ha aiutato fino ad ora l’atleta, che sta vivendo momenti di difficoltà e grande confusione, gli stessi che infatti lo portarono poche settimane fa ad una furibonda lite familiare a Punta del Este.

Il problema però è che molto probabilmente i motivi da cui derivano i problemi di Ezequiel Lavezzi non sono realmente quelli raccontati da molti media non realmente informati sulla situazione.

Gli ultimi mesi sarebbero già stati difficili di per sé per il calciatore che calcò l’erba del ‘San Paolo’ dal 2007 al 2012, poi ci si sono messi i media parlando di overdose, liti familiari e manie di persecuzione. Secondo Vázquez invece, l’unica vera dipendenza di Lavezzi sarebbe quella dall’alcool e lo stesso ‘Pocho’ avrebbe ammesso che il ricovero era l’unica strada da seguire dopo i fallimenti dei suoi tentativi di ripulirsi da solo.

“È difficile, dovrò impegnarmi per rimettere a posto la mia vita, le mie abitudini e devo fare tutto questo per mio figlio”, avrebbe ammesso l’ex attaccante parlando con gli amici.