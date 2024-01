Un campione del mondo in Serie A: contatti avviatissimi

Un ex Campione del Mondo potrebbe arrivare in Serie A a breve: contatti avviati, manca la firma! Ecco il nome definitivo per la salvezza.

La Salernitana sta rischiando la retrocessione da diverso tempo. Dopo aver tirato le somme a metà stagione, la società sta dando un’occhiata al mercato per cercare di risolvere la situazione, affidandosi ad una figura già storica per il club come Walter Sabatini.

È stato proprio lui ad avere un’idea particolare per la difesa, dove il club campano sta cercando un nuovo innesto per tentare l’impresa.

L’idea è quella di portare a Salerno uno svincolato di lusso, che nonostante l’età vanta un palmares di tutto rispetto (Mondiale incluso). Le parti sono vicine, e l’accordo definitivo può arrivare a momenti. Ecco cosa sta succedendo e il nome del super colpo in difesa.

“Sapevo perfettamente che il nostro percorso verso la salvezza sarebbe stato lastricato da sudore e fatica, lacrime e sangue. Partiamo da qui, tutti insieme. 5%”. Queste le parole di Sabatini su Instagram dopo la partita persa dalla Salernitana in casa del Napoli, dopo un super gol di Candreva.

Il calcolo della percentuale ricorda l’ultima impresa del dirigente, tornato a fine dicembre per il bis. Per strappare di nuovo la salvezza, la sessione invernale di calciomercato è diventata fondamentale, così come la lista svincolati. È proprio da lì che Sabatini vuole pescare la carta vincente: Jerome Boateng. Il flirt è iniziato, e il tedesco potrebbe giocare in Italia da protagonista a 35 anni.

Boateng per la Salernitana, ecco l’ultima idea di Sabatini: contatti avviati

Il ritorno di Walter Sabatini come direttore generale della Salernitana fa subito pensare alla salvezza raggiunta con il famoso “7%“, diventato tormentone della storica stagione 2021-22, che sancì la permanenza del club in Serie A dopo un vero e proprio miracolo sportivo.

Ora la percentuale è più bassa, ma l’obiettivo è lo stesso. Per salvarsi di nuovo, la Salernitana ha bisogno di nuovi innesti pronti a giocare da subito, e Sabatini ha già individuato i primi nomi da contattare. Il nome che risalta in mezzo alla lista è quello di Jerome Boateng, storico difensore del Bayern Monaco ed ex Campione del Mondo con la nazionale tedesca.

Dopo l’esperienza in Ligue 1 con il Lione, il difensore è entrato a far parte della lista degli svincolati, ma ha ancora voglia di giocare nonostante l’età. Più di 360 presenze con il Bayern ed esperienze anche in Inghilterra e Francia fanno di lui un veterano di prim’ordine, che può dare una grossa mano ad una squadra in difficoltà come quella allenata da Filippo Inzaghi. Già cercato dalla Juve nel 2019 e da Roma e Lazio nel 2021, ora il suo arrivo in Italia può diventare realtà.

Sabatini ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore, che sembra aperto ad una trattativa, anche se nelle ultime ore c’è stata qualche complicazione di troppo. Un colpo “alla Ribery” (peraltro ex compagno del tedesco), che potrebbe dare il via alla scalata definitiva.