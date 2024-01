Arbitri, le Iene smascherano il sistema: l’AIA trema

Inchiesta sugli arbitri e il mondo dell’Aia da parte del programma televisivo Le Iene. Rivelazione choc da parte di uno dei protagonisti che smaschera tutto e fa crollare il sistema, ecco tutti i dettagli con le prime anticipazioni sull’intervista.

Le Iene intervistano l’arbitro: scoppia un caos all’interno dell’Aia?

Nel corso dell’appuntamento di martedì 23 gennaio, nella trasmissione Le Iene condotta da Veronica Gentili con Max Angioni, andrà in onda anche lo scoop riguardo l’inchiesta sull’Aia che è stata portata avanti grazie a delle testimonianze davvero choc.

Sono attese delle dichiarazioni sorprendenti da parte di un arbitro di Serie A che ha denunciato delle anomalie. Ecco alcune anticipazioni riguardo la puntata che andrà io onda nella serata di domani, martedì 23 gennaio 2024.