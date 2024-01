Dall’Inter al Milan: offerta vincente per Benzema

Inter e Milan potrebbero essere direttamente legate al futuro di Karim Benzema. Per l’esperto bomber francese è in arrivo l’offerta vincente

Alcuni calciatori non possono essere dimenticati e lasciano un segno indelebile nel mondo dello sport. Si può dire tranquillamente che Karim Benzema faccia parte proprio di questa categoria, per ciò che è riuscito a dare al Real Madrid, e in generale al calcio europeo, prima di lasciare il Vecchio Continente per trasferirsi in Arabia Saudita, precisamente all’Al Ittihad.

Tanti milioni, promesse e la centralità nel progetto hanno convinto ‘The Dream’ a lasciare i Blancos e anche la Champions League, in cui è stato elemento fortemente destabilizzante negli ultimi anni. La soddisfazione era reciproca per l’affare, ma quell’appagamento che arriva dopo la buona riuscita di un affare importante sembra aver lasciato il posto a tanta frustrazione. Il bomber e il suo attuale club, con cui ha firmato un contratto triennale fino al 2026, sono ai ferri corti e l’addio potrebbe consumarsi molto presto, addirittura nel mercato di gennaio, visto che Benzema è praticamente fuori rosa.

Ciò ha scatenato grandi rumors sul destino del francese. Se in passato le voci riguardavano soprattutto un suo possibile approdo al Milan, nelle ultime ore si sono scatenate sull’Inter, dopo una dichiarazione di Sebastien Frey a TvPlay. L’ex portiere sosteneva, appunto, che il colpo non sarebbe così impossibile in caso di uscita di Alexis Sanchez. Ma una nuova concorrente potrebbe bloccare i più rosei sogni nerazzurri.

L’Arsenal piomba su Benzema: l’offerta potrebbe cambiare tutto

Benzema sul mercato può scatenare gli interessi di molti club europei di primo livello e tra questi potrebbe esserci l’Arsenal di Mikel Arteta. Il quarto posto in classifica non soddisfa il tecnico dei Gunners, che chiede rinforzi importanti fin da subito per poter competere con le prime della classe in Premier League.

Tra questi, secondo ‘Goal’, potrebbe esserci proprio il centravanti ex Real, un profilo in grado di inserirsi fin da subito e garantire gol e qualità eccezionali nel reparto offensivo dei londinesi. L’Arsenal potrebbe presentare all’Al Ittihad un’offerta di prestito da qui alla fine della stagione, e proprio con questa proposta potrebbe ottenere il sì di tutte le parti in causa.

È chiaro che la palla ora passerà al club saudita e all’entourage del calciatore, che dovranno decidere quale dovrà essere il futuro dell’attaccante – anche l’ipotesi rescissione non è da scartare. Di sicuro l’Arsenal c’è e potrebbe presto sbaragliare la concorrenza.