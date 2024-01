Il Milan fa sul serio: doppio colpo da 80 milioni

Il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi: Cardinale mette mano al portafogli, doppio affare da 80 milioni in estate

Un gennaio ricco di sorprese, o presunte tali, quello che si sta presentando quotidianamente dalle parti di Via Aldo Rossi. Il Milan è infatti tra i club che con maggiore costanza sta sondando il mercato alla ricerca delle occasioni più ghiotte, sempre con uno sguardo attento ai conti rossoneri migliorati negli ultimi anni ma non esattamente floridi.

A maggior ragione dopo l’eliminazione dall’attuale edizione della Champions League: un danno economico che il club dovrà affrontare tra qualche mese. Le risposte anche da questo punto di vista le darà il campo, perché il terzo posto in campionato pare quasi blindato e quindi la consapevolezza di avere un tesoretto da spendere specialmente in estate.

E se per il mese di gennaio il sogno proibito del ‘Diavolo’ risponde al nome del talentuoso difensore del Torino Alessandro Buongiorno – per il quale Cairo non vuole nemmeno sedersi a discutere di cessione – per il prossimo giugno il focus sarà senz’altro su un altro reparto. L’attacco del Milan è finito più volte nel mirino della critica quest’anno e senza dubbio è stato uno dei fattori deludenti che hanno spinto gli uomini di Pioli fuori dall’Europa dei grandi.

80 milioni, due bomber al Milan: operazione folle

A questo punto andrà ricercato un colpo di una certa caratura al centro del reparto visto che il 37enne Olivier Giroud, in scadenza a fine stagione, molto difficilmente rinnoverà con la società di Cardinale.

E se per Jovic e Okafor rimangono dei grossi punti interrogativi per l’anno prossimo, nonostante il grande rendimento che stanno avendo da subentranti, non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza abbia intenzione di spendere gran parte del budget per l’arrivo non di uno ma di due bomber da sogno.

A tal riguardo il ‘Corriere dello Sport’ ha riaperto una doppia traccia clamorosa che vedrebbe due nomi che il Milan ha sondato prima e sognato poi, varcare i cancelli di Milanello a luglio. Il primo sarebbe Jonathan David, pallino di Moncada che con il Lille pare aver chiuso ormai il suo personalissimo ciclo. In scadenza nel 2025, il gioiello canadese costerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Ma pare proprio che una somma praticamente identica possa finire molto presto nelle casse del Bologna: Furlani e Moncada non vogliono proprio rinunciare all’idea di Joshua Zirkzee con addosso la maglia del Milan. L’olandese sta letteralmente trascinando i felsinei ad una delle migliori stagioni degli ultimi anni: con Thiago Motta in panchina (il favorito in questo momento per succedere a Pioli) il Milan proverebbe lo sprint per il giovane attaccante.

Una situazione difficile sia per le clausole presenti nell’accordo tra Bologna e Bayern Monaco sia per i 40 milioni che gli emiliani starebbero già pretendendo per Zirkzee. Il Milan, ad ogni modo, con in mano una cifra vicina agli 80 milioni di euro complessivi potrebbe garantirsi due dei più forti, giovani e promettenti attaccanti del panorama mondiale: staremo a vedere, alla fine, chi arriverà al termine dell’attuale stagione.