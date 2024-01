Inter, colpo bianconero: arriva gratis in estate

L’Inter è pronta a fare un colpo: il giocatore arriverà gratis in estate direttamente dai bianconeri. Beppe Marotta è al lavoro per prenderlo

Beppe Marotta sta monitorando alcune situazioni su come migliorare la rosa dell’Inter in questa sessione di mercato a gennaio ma soprattutto è già proiettato alla prossima estate in vista della stagione 2024/25.

Una delle specialità dall’ex Juve è sicuramente il colpo a parametro zero: probabilmente è uno dei migliori dirigenti abili a prendere calciatori gratis e in scadenza di contratto. Ne ha presi tanti sin da quando era a Torino, capacità poi messe in risalto anche in nerazzurro.

Non fa eccezione un nuovo colpo che l’Inter vorrebbe cercare di prendere gratis dai bianconeri. Sarà sfida di mercato, anzi derby di mercato, con il Milan che a sua volta è finito sul calciatore.

Entrambi i club meneghini hanno bisogno di un difensore. Forse attualmente ne hanno necessità assoluta i rossoneri con Pioli che sta attendendo un altro colpo di mercato e i ritorni dei vari giocatori infortunati a partire da Tomori. Inzaghi, invece, ha la coperta più lunga ma la prossima estate sicuramente verrà fatta qualche operazione anche perché potrebbero lasciare diversi elementi della difesa attuale.

L’Inter è pronta al colpo gratis in difesa: è derby con il Milan

A giugno ad entrambe le squadre della città del Duomo farà comodo arrivare ad un giocatore a parametro zero. Il giocatore messo nel mirino sia da nerazzurri che da rossoneri è Tosin Adarabioyo. Il difensore classe ’97 è di proprietà del Fulham, uno dei club bianconeri di Premier League.

L’inglese di origini nigeriane potrebbe essere un prospetto interessante ovviamente non come difensore titolare ma come giocatore di completamento della rosa. Gioca al Fulham dal 2020 dopo aver fatto la trafila delle giovanili al Manchester City, senza mai essere riuscito ad esordire in prima squadra. Una carriera non di primissimo livello per il difensore dove comunque si è tolto le sue soddisfazioni giocando stabilmente in Premier League.

Il suo contratto, come già accennato, scadrà in estate ed è per questo che diversi club l’hanno messo nel mirino per tesserarlo a parametro zero.Tra questi ci sono Milan e Inter pronte a fare la loro parte la prossima estate quando si libererà gratis. In principio erano stati i rossoneri ad attenzionarlo ma con il passare dei mesi è finito nel mirino anche dei nerazzurri per dare vita ad un avvincente derby di mercato.