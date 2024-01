Juve accerchiata: addio gratis

La Juventus targata Allegri vorrebbe acquistare una pedina a parametro zero, ma c’è parecchia concorrenza prestigiosa: ecco di chi si tratta.

La dirigenza della Juventus continua a lavorare sottotraccia sul fronte calciomercato. Le aspettative sul Football Director Cristiano Giuntoli sono chiaramente elevate, però serve tempo per capire bene come muoversi e individuare le migliori strategie possibili.

Il club di Exor, comunque, si è già mosso assicurandosi di fatto le prestazioni di Tiago Djalò dal Lille. I bianconeri hanno battuto la concorrenza dell’Inter e la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo consente al giocatore portoghese di unirsi alla truppa torinese.

Il talento classe 2000, che raggiungerà la soglia dei 24 anni di età il prossimo 9 aprile, sta seguendo un percorso di riatletizzazione dopo il serio infortunio al ginocchio. Djalò, a meno di sorprese, resterà alla Continassa per ambientarsi fin da subito nell’universo Juve, inoltre cercherà di recuperare un’ottima forma psicofisica al fine di ripartire come si deve dalla prossima stagione.

Intanto la società bianconera ha pensato bene di anticipare i tempi e prendere già adesso il suo cartellino, mettendo a referto un colpo niente male sulla carta per potenziare la retroguardia di Massimiliano Allegri. Djalò passerà alla Juventus a titolo definitivo, a fronte di una proposta da 3,5 milioni di parte fissa più bonus (fino ad un massimo di altri 3,5 milioni).

Calciomercato Juventus, strada in salita per Hermoso: concorrenza spaventosa

E ovviamente il piano della ‘Vecchia Signora’ non si limita all’affare in argomento, anzi. Nella lista di Cristiano Giuntoli sono presenti anche altri nomi per rinforzare il reparto difensivo, tra cui Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo stuzzica la fantasia della dirigenza torinese, poiché la scadenza del suo contratto con i ‘Colchoneros’ è prevista per il 30 giugno del 2024.

Il giocatore 28enne non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, ma non è da escludere che abbandoni la nave a parametro zero nei mesi a venire. La Juventus ci sta pensando seriamente, però deve fare i conti con una concorrenza a dir poco spaventosa.

Stando a quanto riferisce l’insider turco Ekrem Konur, infatti, pare che Hermoso sia anche nel mirino di alcuni colossi quali Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United ed Arsenal. Tale scenario, inevitabilmente, complica parecchio i piani di Giuntoli e Manna, che non potrebbero competere economicamente parlando con le big europee.

Hermoso, comunque, non è ai margini del progetto tecnico targato Simeone, difatti finora ha collezionato 24 presenze totali considerando tutte le competizioni a cui ha preso parte. Il rinnovo resta un’opzione da tenere a mente, anche se aumenterà sempre di più il pressing dei club che lo aggiungerebbero volentieri in rosa. La Juve monitora distanza la vicenda, staremo a vedere cosa succederà.