Juventus, colpo Galactico per Giuntoli: c’è già il sì

La Juventus pianifica le prossime mosse ed un affare ‘galactico’ si palesa davanti a Giuntoli: ha già accettato i bianconeri

Il percorso della Juventus, in campo, sta regalando non poche soddisfazioni. Ai tifosi, allo stesso Allegri che dopo un biennio difficile si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ma adesso l’allenatore bianconero ha solo un pensiero in mente: i rinforzi che, entro fine mese, arriveranno a completare la rosa della sua Juve.

Il calciomercato di gennaio è stato per anni – lo è tutt’ora – l’ancora di salvezza di numerose società alla ricerca di innesti per sistemare le operazioni mancate nell’estate precedente. È un po’ questo il quadro in casa bianconera visto che nei mesi scorsi, ad eccezione dell’investimento per il giovane Weah, Giuntoli non ha avuto il minimo margine di manovra per far sognare i tifosi.

Qualche giorno fa è stato proprio Giuntoli a spegnere sul nascere le speranze dei tifosi, dichiarando chiuso il mercato ad eccezione dell’acquisto di Tiago Djalò. Ma tutti sanno che potrebbe essere tranquillamente un bluff. Caccia alle occasioni, a quei calciatori che desiderano giocare di più o – ancora meglio – sono in scadenza al termine dell’attuale stagione calcistica. Da questo punto di vista, come accaduto in passato, potrebbe ritornarsi ad infiammare l’asse Torino-Madrid.

Perché nel Real di Carlo Ancelotti, fresco di rinnovo con le ‘Merengues’, è da anni che si sognano i profili ‘scartati’ dall’allenatore di Reggiolo. La Juventus da questo punto di vista ha ancora una manciata di giorni prima che il mercato chiuda definitivamente: il sì ai bianconeri, però, è già arrivato.

Saluta Ancelotti, c’è la Juve: firma a gennaio

La Juventus ha seguito e segue tutt’ora Lucas Vazquez che, in scadenza il prossimo giugno, continua a piacere molto a Massimiliano Allegri. Ma al di là di quello che sarà il futuro del laterale 32enne, è un altro il colpo ‘galactico’ che Giuntoli ha in serbo entro la fine di gennaio.

Dani Ceballos è un centrocampista di grande talento che tuttavia, nel corso degli anni, si è un po’ perso per strada. Infortuni e lo scarso impiego in quel di Madrid lo hanno portato in prestito all’Arsenal dove ha mostrato le sue qualità. In passato ci ha pensato con forza il Milan ma è adesso il club di Torino ad essere pronto a spingere il piede sul pedale dell’acceleratore. Ceballos, nell’anno dell’Europeo, ha voglia di tornare a giocare di più e alla corte di Allegri potrebbe diventare il regista definitivo dei bianconeri.

Si tratta di un calciatore ancora giovane, 27 anni, dalle grandi qualità in fase d’impostazione: purtroppo per lui, però, ha fino ad ora collezionato solo 406′ in 15 spezzoni di gara, conditi da un’unica rete. Il calciatore gradirebbe molto il trasferimento a Torino: Giuntoli punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L’affare, tra qualche giorno, potrebbe davvero decollare: il Real difficilmente si opporrà.