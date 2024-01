Juventus, tegola per Allegri: stop lunghissimo

In casa Juventus, oltre alle buone notizie che arrivano dal campo per gli ottimi risultati, arrivano notizie a dir poco negative sul fronte infermeria. C’è, infatti, una tegola importante per Massimiliano Allegri, visto che l’infortunio si è rivelato essere più grave del previsto. Cambiano, dunque, i tempi di recupero. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Dopo i problemi della passata stagione, che dal campo sono finiti presto per diventare soprattutto giudiziari, tra i bianconeri in questa annata è tornato ad esserci entusiasmo. La squadra, infatti, pur essendo in blocco la stessa della scorsa annata, ha ritrovato le sue certezze. Ed ora si trova, seppur con una gara in più, al comando della Serie A.

Stando alle ultime notizie che arrivano dal centro sportivo della Juve, infatti, Adrien Rabiot non è ancora pronto per il rientro. Dopo il forfait per la sfida contro il Lecce, a quanto pare il giocatore non dovrebbe farcela a recuperare neanche per il prossimo turno. I bianconeri saranno impegnati contro l’Empoli in un confronto da non fallire.

Adrien Rabiot è diventato sempre più, grazie al lavoro di Massimiliano Allegri, un elemento centrale nello scacchiere tattico bianconero. Trattandosi di uno stop di natura muscolare, è difficile stabilire i tempi di recupero per il francese e le ultime notizie danno tanta incertezza. A quanto pare, però, stando alle ultime notizie, questo affaticamento al polpaccio lo costringerà a saltare verosimilmente anche la prossima gara di Serie A. La speranza è di riaverlo presto, ma c’è da pazientare. Il rischio di una ricaduta in situazioni del genere è sempre dietro l’angolo e va tenuto attentamente in considerazione.