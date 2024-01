L’amore proibito di Gigi Riva: un rivoluzionario anche nella vita

La morte di Gigi Riva lascia un vuoto incolmabile: un aneddoto sulla sua vita privata che forse non conoscevate

Una morte come quella di Gigi Riva è un colpo al cuore per tutti gli appassionati di calcio. Campione indimenticabile, in campo e anche nella vita, il fuoriclasse lombardo ha tanti aneddoti legati al suo periodo d’oro che sono rimasti nella storia. Alcuni forse non li conoscevate.

Nato a Leggiuno il 7 novembre del 1944, ‘Rombo di Tuono’ è considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi nonché recordman di reti in Nazionale. Ma soprattutto a lui è legato l’affetto di qualunque appassionato di calcio italiano, al di là di ogni bandiera, anche perché ha vestito la maglia di una delle squadre più iconiche della storia del nostro pallone: quella del Cagliari scudettato del 1970.

Ma Gigi Riva è sempre stato amato e ammirato da tutti anche per la sua personalità e per il suo essere uomo tutto d’un pezzo, tanto da diventare anche per tantissimi anni capo delegazione della Nazionale italiana. Ci sono tante vicende legate alla sua vita e alla sua carriera che forse non tutti conoscono e una di queste è legata alla sua vita amorosa. Anche quella, a suo modo, rivoluzionaria.

Gigi Riva e l’amore con Gianna Tofanari

Erano gli anni ’70, quelli della massima espressione della carriera di Gigi Riva. Dall’altare alla polvere in pochi mesi: prima il trionfo col suo Cagliari, poi la splendida prestazione con l’Inter che gli valse il soprannome “Rombo di Tuono” (coniato, neanche a dirlo, da Gianni Brera). Poi a novembre il crack: era un’eliminatoria della Nazionale e il difensore dell’Austria Hof lo stese con un intervento killer. Frattura netta del perone e distacco dei legamenti della caviglia, torna a giocare quasi un anno dopo.

Nello stesso periodo accade un evento bellissimo che caratterizzerà la sua vita anche negli anni a venire, ma che all’epoca desta parecchio scandalo. Gigi si innamora di una donna, Gianna Tofanari, che era già sposata (ma separata) e che divorziò. All’epoca – parliamo di oltre 50 anni fa – non era così semplice sposarsi e divorziare, perciò la vicenda destò grande scandalo nell’opinione pubblica. “Fu una cosa enorme, per quei tempi – raccontò Riva – Mi misero sulla copertina di Stop e di Novella 2000. Però sul campo mi rispettavano tutti, mi hanno sempre giudicato solo come giocatore”.

La vita poi ha detto che era davvero un grande amore: Gigi e Gianna non si sono mai sposati, neanche dopo il divorzio della “Dama Bionda”, come fu ribattezzata dai giornali dell’epoca. Ma è rimasta la sua compagna di vita e gli ha regalato i suoi due figli, Mauro e Nicola. Un bel ricordo di un uomo che è stato rivoluzionario non solo in campo, ma anche nella vita.