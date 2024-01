Martial nella big di Serie A: contratto triennale

Il centravanti francese è in rotta di collisione con il Manchester United: nel suo futuro, a sorpresa, una big di Serie A

Da qualche tempo a questa parte, Anthony Martial non è più lo stesso. Sono passati ben otto anni e mezzo dal suo addio al Monaco per una cifra davvero esagerata per quegli anni: 60 milioni di euro. Un vero e proprio prodigio che a vent’anni era chiamato a fare la storia del Manchester United.

E se nei primi tempi il rendimento è stato costante, portandolo spesso al centro dei sogni di diverse grandi società europee e non solo, adesso la situazione è clamorosamente diversa. Perché il suo rapporto con il Manchester United è logoro, impossibile da riparare. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e nonostante la presenza di un’opzione di rinnovo per un altro anno, la punta è già virtualmente fuori dall’Old Trafford.

Erik ten Hag ha fatto le sue scelte e, dopo aver letteralmente escluso da ogni contesto Jadon Sancho, sta facendo la medesima cosa con il 28enne transalpino. Secondo quanto viene riferito dal giornalista del ‘Daily Mail’ Matt Hughes, il calciatore sarebbe stato letteralmente esiliato dalla società inglese con il manager olandese che starebbe di fatto costringendo Martial ad allenarsi da solo.

Svolta Martial, sbarca a Milano: tifosi in festa

In attesa di una partenza ormai scontata, a parametro zero, con diverse opzioni che sembrerebbero potersi presentare sul piatto dell’entourage del bomber. Il classe ’95 è dal 9 dicembre che non mette piede in campo, dalla pesantissima sconfitta casalinga contro il Bournemouth nella quale Martial fu anche sostituito da ten Hag.

Da allora, la richiesta di allenarsi a dovere per recuperare una forma che – evidentemente, a detta dell’allenatore – è lontana dagli standard richiesti. Ecco perché non a gennaio ma la prossima estate, a parametro zero, potrebbe approdare a Milano. Non alla corte di Simone Inzaghi ma al Milan, che ha grandi necessità proprio nel reparto avanzato. Con ogni probabilità Giroud dirà addio ai rossoneri e la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe ricevere dall’entourage di Martial la proposta di puntare sul francese.

Moncada e Furlani, che nel frattempo continuano a tenere d’occhio Guirassy, David e soprattutto Zirkzee, non hanno dubbi sulle qualità del nazionale transalpino. Per il 28enne potrebbe esserci l’apertura verso un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, a cifre decisamente ridotte rispetto ai 15 milioni di euro percepiti annualmente dalla punta in quel di Manchester.

In attesa che l’estate si avvicini, Martial dovrà tenere duro: per l’attaccante, in questa prima deludente parte di stagione con il Manchester United, soltanto 2 reti a referto e 2 assist in 19 apparizioni complessive agli ordini di ten Hag.