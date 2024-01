Si riapre tutto, il Milan lo prende in prestito

Colpo di scena per quello che riguarda il mercato del Milan con i rossoneri pronti a chiudere un affare in prestito.

Il Milan potrebbe chiudere nel giro di pochi giorni un affare in prestito andando a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della seconda parte di stagione.

La vittoria di Udine ha permesso al Milan di compiere un bel salto in classifica staccando in maniera netta le inseguitrici e mettendo al sicuro il terzo posto. Una condizione di classifica che permetterà ai rossoneri di dare la giusta attenzione all’impegno in Europa League a metà febbraio considerato il fatto che la qualificazione alla prossima Champions League appare sempre più vicina. Per essere maggiormente competitivo nella seconda parte di stagione, il Milan è ora alla ricerca di un colpo per sistemare la propria rosa.

Calciomercato Milan, colpo in arrivo: affare in prestito

Dopo la vittoria sull’Udinese per 2-3, Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky del mercato rossonero affermando che la società appare ancora intenzionata a chiudere un affare in prestito e guarda con attenzione alla Premier League. Nel mirino ci sarebbero tre centrali: Lenglet, Chalobah e Kiwior.

La squadra che aprirà alla cessione in prestito di uno dei tre potrà chiudere l’affare con i rossoneri che cercano un nuovo tassello per la propria difesa in vista della seconda parte di stagione. Le prestazioni di Gabbia, dal momento in cui è tornato a vestire la maglia rossonera, sembrano essere confortanti con il classe 1999 che sta affiancando Kjaer al centro della difesa. Sono però le condizioni degli infortunati di lungo corso, Tomori, Kalulu e Thiaw, che non lasciano tranquilla la società.

Il Milan ha capito che prima di rivedere in campo il giovane francese dovranno passare ancora diverse settimane, mentre per Tomori e Thiaw ci vorrà tempo prima di ritrovare la giusta forma fisica per il ritorno in campo. Per questo motivo il Milan appare sempre più convinto di chiudere un affare in difesa per completare un reparto che da settimane è in completa emergenza.

Appare invece più lontano un colpo a centrocampo con Stefano Pioli che considera sia Florenzi che Terracciano delle possibili alternative in mezzo al campo. Tra l’altro a breve potrebbe tornare a disposizione Bennacer che non sta trovando grande spazio con l’Algeria in questa Coppa d’Africa per via di una condizione fisica ancora da ritrovare.