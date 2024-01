Sconto per Zirkzee: contatti in corso, Milan beffato – SKY

L’annuncio di calciomercato arriva da Sky Sport e riguarda quello che sarà il futuro di Joshua Zirkzee pronto ad una nuova avventura con un altro club dopo il Bologna.

L’ex attaccante del Bayern Monaco è pronto a fare un ulteriore step e salto di qualità con una nuova squadra che può dargli l’occasione di mettersi a paragone ancor di più con grandi campioni. Con questo trasferimento potrebbe arrivare una grande occasione per la sua carriera, perché il giocatore può davvero pensare di andare a cogliere l’occasione della sua vita calcistica. Ora ci sono aggiornamenti molto importanti riguardo quello che sarà il trasferimento del giovane attaccante del Bologna, Zirkzee è pronto a firmare con un top club.

La notizia arriva in vista di quello che sarà anche il prossimo impegno. Perché il bomber del Bologna che ha saltato l’ultima partita contro il Cagliari in Serie A per squalifica ora può tornare e mettersi a disposizione del proprio club il prima possibile. Ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta che vorrebbe fare la sua società attuale che punta a fare cassa il più possibile. Ma costerà meno del previsto Zirkzee alla prossima squadra che vorrà acquistarlo.

Calciomercato Bologna: colpo Zirkzee, costerà solo 20MLN

Si aggiunge anche un nuovo club ora per la corsa all’attaccante olandese. Perché ora il Bologna può perdere il giocatore con un altro top club che punta all’acquisto di Joshua Zirkzee. Decisive saranno già le prossime ore visto che si parla di contatti tra le parti che possono far decollare da un momento all’altro la trattativa. Il Bologna venderà Zirkzee e incasserà solo la metà (20 milioni in caso di prezzo a 40) visto che il 50% della rivendita futura andrà al Bayern Monaco, suo ex club.

Si parla tanto di quello che può accadere già in questi mesi in vista dell’estate. Perché il Bologna ha deciso che non venderà assolutamente il proprio gioiello in questa sessione di mercato di gennaio. Tutto rimandato alla prossima sessione di calciomercato estiva con Zirkzee che può firmare con il Milan o il Manchester United. E’ proprio il club inglese che nelle ultime ore, secondo il giornalista Dean Jones a GIVEMESPORT, si è inserito e ora ha dichiarato ‘guerra’ al Milan riguardo il futuro del giovane attaccante del Bologna.

Perché diventeranno decisivi questi mesi per quanto riguarda il trasferimento di Zirkzee che dovrà scegliere tra Milan e Bayern Monaco. Secondo Sky Sport 24, con l’esperto Manuele Baiocchini di notizia in casa Milan, c’è una strategia precisa per i rossoneri per prendere il nuovo attaccante.