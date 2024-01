Tifosi impietriti: cambia il futuro di Conte

Colpo di scena inaspettato sul futuro di Antonio Conte con l’ex allenatore del Tottenham pronto a tornare in Serie A.

Uno degli uomini mercato della prossima estate sarà sicuramente Antonio Conte: l’ex ct della nazionale italiana è pronto a tornare a guidare una squadra del nostro campionato. Nelle ultime ore però sono giunte interessanti novità.

Contattato dal Napoli in occasione dell’esonero di Rudi Garcia, Antonio Conte ha declinato la proposta della squadra partenopea non volendo prendere un progetto in corsa e volendo attendere l’inizio della nuova stagione. L’ex capitano della Juventus ha fatto intendere in più di un’occasione di voler tornare in Italia in ottica futura e sono diverse le squadre che pensano a lui per la prossima stagione. Nelle ultime ore però appare diminuire in maniera sensibile una possibilità.

Secondo quanto affermato da Luca Momblano su X, il futuro di Antonio Conte non sarà alla Juventus. Il giornalista ha pubblicato un eloquente messaggio sul proprio account scrivendo: Conte-Juve 0,8%. Una percentuale molto bassa che va a spiegare come sia difficile, se non impossibile, che il tecnico salentino possa tornare in bianconero.

Calciomercato, futuro Conte: c’è la svolta

In questo momento appare difficile immaginare che la Juventus possa separarsi da Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il contratto che lega il tecnico livornese ai bianconeri scadrà nel giugno del 2025 ed i buoni risultati ottenuti in questa stagione con la Juve stanno convincendo la società a proseguire con lui anche per il prossimo campionato. Niente da fare quindi per il ritorno di Conte che nei mesi scorsi era stato chiamato a gran voce da parte della tifoseria.

Restano però in piedi altre piste italiane per il tecnico. Il Napoli sa bene che difficilmente confermerà Mazzarri alla guida della squadra e l’ex ct della nazionale è il primo desiderio per i campioni d’Italia. Aurelio De Laurentiis dovrà però convincere l’allenatore con un progetto importante sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il Milan resta un’opzione anche se in questo momento in pole sembra esserci Thiago Motta che potrebbe portare con se Zirkzee. Non è poi da escludere la conferma di Pioli che vanta un contratto fino al 2025.

Ultima opzione è la Roma. Daniele De Rossi è giunto alla guida della squadra solo da pochi giorni ed il suo futuro è legato ai risultati ma la società sa che con Conte ci sarebbe l’opportunità di dare il via ad un nuovo ciclo.