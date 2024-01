Addio Roma dopo sei mesi: risposta immediata

Il club giallorosso fa i conti con la possibile partenza di un giocatore arrivato la scorsa estate: il tecnico ha emesso il suo verdetto

Un brodino. Corroborante il giusto, dopo i mal di pancia della settimana appena trascorsa. In casa Roma le acque sono ancora agitate dopo il clamoroso esonero di José Mourinho, sostituito in panchina da un mostro sacro come Daniele De Rossi. I giocatori della rosa giallorossa, contestati dal loro pubblico prima e anche durante il match di campionato contro il Verona, hanno dato la loro risposta, prendendosi tre punti pur nelle difficoltà della parte finale dell’incontro.

L’esordio di uno dei personaggi più amati dal popolo di fede romanista è stato positivo: la squadra ha reagito, pur mostrando i soliti limiti di personalità che ne hanno contraddistinto il cammino finora.

Tra i calciatori meno brillanti della prima metà della stagione, ce n’è uno sul quale erano riposte alte aspettative. Già per il solo fatto di essere un campione del mondo. Dopo l’infelice parentesi con la maglia della Juve nella scorsa annata, l’ex PSG era chiamato a dare delle risposte di un certo tipo al suo ritorno nel club capitolino dopo le precedenti parentesi nel 2014/15 e nel 2016/17. Missione fallita, almeno per ora.

Le voci su un possibile addio del sudamericano dopo appena 6 mesi dalla sua venuta si sono rincorse nell’etere. Anche perché a Madrid, sponda Atletico, siede sulla panchina uno dei suoi più grandi ammiratori.

Simeone, stop all’arrivo di Paredes

Sono giorni che dalla Spagna rimbalza insistentemente la voce su un interessamento del club rojiblanco intorno a Leandro Paredes, il centrocampista argentino in forza alla società giallorossa. Il rumor trovava e trova fondamento nella stima, più volte espressa anche pubblicamente, che l’allenatore degli iberici Diego Simeone nutre nei suoi confronti.

Il calciatore albiceleste, che come detto non sta certo disputando la miglior stagione della sua carriera, era finito nelle mire del sodalizio spagnolo come colpo da mettere a segno nella parte finale della sessione invernale, ma è arrivata una brusca frenata.

Il portale Fichajes.net ritiene ormai non fattibile l’operazione, nonostante i presupposti per un incremento della già folta colonia argentina nella rosa a disposizione del Cholo ci fossero tutti. Il club, che ha deciso di tenere Rodrigo De Paul, già grande amico nonché connazionale dell’ex bianconero, avrebbe cambiato idea.

Paredes, a meno di ricche lusinghe – che sono sempre dietro l’angolo – provenienti dall’Arabia Saudita, resterà in giallorosso. Almeno fino al termine della stagione.

