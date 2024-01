Calciomercato, altro annuncio: ha firmato con il Napoli

Il calciomercato di gennaio è stato decisivo per tante squadre, in particolare per il Napoli che si è mosso con diversi acquisti e ha fatto già tanti annunci in questo momento.

C’è ora un altra firma in arrivo e si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società. Perché il calciatore ha deciso di trovare l’accordo con il club azzurro Campione d’Italia nonostante una stagione complicata fatta di diversi episodi negativi che ora stanno creando un malumore generale in tutto l’ambiente. C’è però la mossa del presidente De Laurentiis che ha già piazzato diversi colpi e sta provando anche a convincere altri suoi giocatori a restare in questo progetto. Proprio nelle ultime ore ha parlato e ha indicato la via del nuovo Napoli che ‘sta tornando’ a detta del numero uno del club.

Ci sono ora delle novità inerenti proprio al mercato e al prossimo annuncio che farà il Napoli riguardo un giocatore che ha deciso di vestire la maglia azzurra. Sembrava poter andare a scegliere un altro progetto, decisamente più importante dal punto di vista economico, eppure alla fine ha deciso di voler vestire ancora per tanti anni la maglia azzurra del Napoli per provare anche a convincere il commissario tecnico della Nazionale Italiana a tenerlo nel giro dei convocati in vista dei prossimi Europei 2024 che ci saranno in Germania.

Calciomercato Napoli: altra firma e annuncio in arrivo

Nonostante i tanti problemi che sta attraversando in questo momento il Napoli il calciatore ha deciso di firmare con la società azzurra. Una mossa che è stata molto apprezzata dalla società e soprattutto dalla tifoseria, con il calciatore che ha mostrato un grande attaccamento alla maglia e anche alla città.

A rivelare la notizia è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira sui social. Infatti, è attesa nelle prossime 72 ore la firma di Matteo #Politano sul prolungamento di contratto con Napoli. Il giocatore italiano andrà a firmare un nuovo contratto con i Campioni d’Italia fino al prossimo 2027 con uno stipendio migliorato, andrà a guadagnare 3,4 milioni l’anno.

L’accordo è stato raggiunto dopo la partita contro la Fiorentina, quando in quell’occasione è arrivato un rilancio del club dell’Arabia Saudita dell’Al Shabab che ha aumentato l’offerta per Politano che alla fine ha scelto il Napoli. Gli sceicchi aveva offerto un ingaggio totale di 24 milioni in 3 anni, ma l’esterno ha deciso di rifiutare la maxi offerta per restare in azzurro.