Calciomercato: Jerome Boateng in Italia, è fatta

La cessione di un difensore libera posto in lista per Jerome Boateng che adesso è pronto a firmare con la squadra di Serie A. L’indice di liquidità aveva bloccato il trasferimento del calciatore che adesso è pronto a firmare con il club italiano, un contatto fino al 30 giugno 2024.

Calciomercato: si sblocca Boateng, sta arrivando

La partenza di Lovato in direzione Torino, può liberare spazio in lista con Sabatini pronto a chiudere per portare alla Salernitana Jerome Boateng. I granata, che nel 2021 presero Franck Ribery a parametro zero dalla Fiorentina, sono pronti a mettere a segno un altro super colpo con l’arrivo del tedesco campione del mondo con la Germania. La sua esperienza potrà essere decisiva anche per l’allenatore Pippo Inzaghi che potrà puntare anche sulle qualità del centrale per tentare una miracolosa salvezza.

Svincolato dallo scorso 30 giugno, Boateng era libero e da tempo in cerca di una sistemazione che adesso ha trovato nella Salernitana. Il club campano si è convinto con Sabatini che ha messo sul piatto un contratto di sei mesi per il 35enne. La società punterà sull’esperienza del giocatore, che molto presto si metterà a disposizione di Pippo Inzaghi. Dopo ben 10 anni al Bayern Monaco, con la quale ha vinto tutto, dal 2021 al 2023 ha giocato con il Lione giocando un totale di 32 partite in Ligue 1. Adesso per lui una nuova avventura in Serie A, alla Salernitana.

