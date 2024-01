Calciomercato: si chiude il colpo Ikonè, arriva con lo scambio

Il calciomercato in Serie A vede le ultime battute finali, in questo rush di mercato di fine mese, con Ikonè protagonista.

Il calciatore della Fiorentina, protagonista in negativo di recente per il rigore sbagliato con il Napoli, dopo esserselo procurato, si trova al centro di un rumors legato ad una delle big del calcio nostrano, che andrebbe ad inserirlo come titolare dell’undici in campo, considerando l’esigenza di prendere un esterno.

Un colpo che si chiuderebbe grazie ad uno scambio di favori, per quello che è lo scambio appunto dei cartellini, nell’operazione che si concretizzerebbe già nella sessione di calciomercato invernale attuale.

Calciomercato: Ikonè pronto a cambiare maglia in Serie A

Un oggetto del mistero, tante buone prestazioni quelle vissute alla Fiorentina, che hanno portato però anche a molti errori. Non per il rigore sbagliato, ma anche per alcune situazioni nelle quali Ikonè sembra non essersi fatto trovare pronto in maglia viola.

Preso dal Lille con le più alte aspettative, in maglia viola ha vissuto infatti molti alti e bassi e adesso, con l’occasione di calciomercato che riguarda la Fiorentina e non solo, ecco che sarebbe pronto a cambiare maglia in Serie A, attraverso lo scambio di calciomercato.

Perché, secondo quanto riferito da uno dei principali quotidiani italiani, si potrebbe presto chiudere il colpo che porta Jonathan Ikonè alla Roma, in quella che sarà un’operazione fatta di scambio dei cartellini tra lui e un calciatore giallorosso, che diventerebbe così poi il nuovo titolare della Fiorentina.

Mercato Fiorentina, scambio con la Roma: un nuovo attaccante al posto di Ikonè

Stando a quelli che sono i rumors riportati da La Gazzetta dello Sport, si starebbe infatti valutando la possibilità di vendere Ikonè alla Roma, in cambio di un calciatore in arrivo dal club capitolino. La rosea fa sapere che si sta valutando il nome del “gallo” Belotti, che diventerebbe così il nuovo attaccante della Fiorentina, in cambio appunto della cessione dell’esterno in giallorosso. Per esigenza di entrambi i club perché da una parte, la posizione di Daniele De Rossi con il suo 4-3-3 e mancanza, appunto, di esterni offensivi. Dall’altra, Vincenzo Italiano che sta facendo fatica con i suoi centravanti a trovare i gol che servono per macinare punti in classifica e continuare il sogno Champions League.

Ultime Fiorentina: i dettagli sullo scambio tra Ikonè e Belotti

Ikonè alla Roma e Belotti alla Fiorentina, in quella che è un’operazione che piace a tutti, club e calciatori coinvolti. Perché entrambi troverebbero la titolarità che cercano, per i prossimi sei mesi. Perché, secondo quanto ricostruito, per entrambi si tratterebbe di uno scambio di prestiti, in attesa poi di capire cosa farne su cifre del cartellino e possibile trasferimento a titolo definitivo.