Ha già l’accordo con la Juve, in bianconero per 4 milioni

La Juve vicinissima a chiudere un altro grande colpo in Serie A: nuove conferme sulla trattativa per un calciatore di grande talento.

La corsa scudetto entra ormai nel vivo, con la seconda parte della stagione che vede il via lanciando il momento decisivo della sfida tra Inter e Juventus. Per i bianconeri, la conquista del titolo italiano non era un obiettivo a inizio stagione, ma oggi è lecito sognare di riuscire a portarlo a casa, visto il rendimento dei ragazzi di Allegri.

Ma il club torinese guarda anche sul lungo periodo, in particolare al suo ritorno in Champions League nella prossima stagione. Visto il ritmo che sta tenendo la Juve, riuscire a piazzarsi tra le prime quattro a fine campionato non dovrebbe essere un problema, ma poi bisognerà ragionare sui rinforzi per il 2024/2025.

Una stagione con le coppe di mezzo porterà grandi introiti che quest’anno mancano, ma anche il bisogno di una rosa più competitiva. Il ds Cristiano Giuntoli lo sa, e infatti è già al lavoro su questo fronte, cercando però di lavorare nei limiti di un budget non elevato.

Proprio per questo la Juventus si sta rivolgendo anche a giocatori scontenti nei loro attuali club o a scadenza di contratto, seguendo un modello di mercato “alla Marotta”. E tra i nomi più caldi del momento c’è quello di uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, che potrebbe davvero rivelarsi un valore aggiunto per la rosa bianconera. Stiamo parlando di Felipe Anderson, fantasista di 30 anni in scadenza con la Lazio e pronto a raccogliere una nuova sfida.

La Juve su Felipe Anderson: nuove conferme sulla trattativa

Quella che era nata come una suggestione ora sta invece assumendo i contorni di un’operazione più che possibile. Il brasiliano è un giocatore offensivo polivalente, che può giocare sia sulle fasce che sulla trequarti, ma che con Sarri è stato occasionalmente schierato di punta, e con ottimi risultati.

Ad Allegri potrebbe far comodo un elemento così duttile, specialmente se in estate dovesse partire Federico Chiesa. In più, la possibilità di arrivare sul brasiliano a parametro zero fa certamente gola.

Secondo ‘Il Messaggero’, la Juventus avrebbe addirittura già raggiunto un accordo con il brasiliano, che verrebbe a percepire in bianconero 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che lo renderebbe il settimo giocatore più pagato della rosa della Juve, alla pari con il capitano Danilo. Il contratto, però, non è stato ancora firmato, e Lotito sta chiaramente ancora cercando di convincere Felipe Anderson a restare a Roma, dato che Sarri lo vede come un suo pupillo.