Milan, lo sgarbo a De Laurentiis è concreto: colpo a sorpresa

Il Milan è pronto a beffare gli azzurri nella corsa al gioiello: il club di De Laurentiis rischia di subire il sorpasso

Gennaio è sempre stato il mese delle occasioni per riparare agli errori accumulati nei mesi estivi in sede di calciomercato. A loro modo Milan e Napoli stanno tentando di mettere una toppa: nonostante i tanti cambiamenti, le difficoltà dimostrate in campionato non lasciano spazio a dubbi.

Da un lato ci sono i campioni d’Italia in carica, reduci da mesi decisamente difficili e figli di scelte risultate fallimentari dopo aver meritatamente vinto lo Scudetto. Da Garcia al clamoroso ritorno di Mazzarri, adesso il cammino per il Napoli è tutto da scrivere. Il Milan, d’altro canto, ha già fallito in due competizioni: Champions League e Coppa Italia.

Ecco perché il mercato rimane un fattore decisivo: per il presente così come per il futuro. E in estate Napoli e Milan sembrerebbero poter puntare agli stessi obiettivi per rinforzarsi e rilanciarsi in vista della stagione 2024/25. La società di Via Aldo Rossi ha due urgenze per l’anno prossimo: ed una di queste è l’attacco.

La ricerca di un nuovo centravanti, nonostante alla fine Giroud possa effettivamente rinnovare con il ‘Diavolo’, non sarà l’unico obiettivo. Occhio alla mediana, sulla quale aleggiano numerosi rumors di mercato sulla potenziale cessione estiva di Ismael Bennacer.

E dopo l’addio di Krunic, sia numericamente che dal punto di vista tecnico, il Milan del futuro avrà bisogno di un corposo restyling a centrocampo.

Milan, sorpasso e super colpo: Napoli ko

Il Napoli si avvicina all’addio da svincolato di Piotr Zielinski, ormai promesso sposo dell’Inter: ed è anche per questa ragione che uno dei sogni di mercato per il club di De Laurentiis è la firma di Florian Neuhaus.

26 anni, il polivalente centrocampista tedesco in forza al Borussia Monchengladbach ha fino ad ora dato prova di grandi doti tecniche agli ordini di Gerry Seoane collezionato 18 apparizioni con ben 3 gol e 2 assist vincenti tra Bundesliga e Coppa di Germania. Piace da tempo agli azzurri ma ora anche il Milan si è iscritto alla corsa per il classe ’97, che potrebbe dire addio al calcio tedesco per approdare in Serie A.

La società tedesca ha intenzione di chiedere una cifra vicino ai 15 milioni per salutare il suo gioiello: non è detto che ciò non accada proprio a gennaio. D’altro canto il club di Cardinale non sembrerebbe intenzionato a spingersi oltre i 10 milioni: a questo punto anche per il Napoli la corsa al cartellino di Neuhaus può entrare nel vivo.