Mourinho resta in Europa: Arabia rifiutata

José Mourinho ha deciso di restare in Europa. L’ex tecnico della Roma, esonerato da pochi giorni, ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita

Quale sarà il destino di José Mourinho? È la domanda che moltissimi appassionati di calcio si stanno ponendo nelle ultime ore. Da quando il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico a Roma, tantissime voci sul suo futuro hanno iniziato ad inseguirsi, anche se a volte è complicato distinguere quelle reali da quelle completamente inventate.

Lo ‘Special One’ ha iniziato ad allenare la Roma nell’estate del 2021, vincendo una Conference League e portando i giallorossi in finale di Europa League, persa contro il Siviglia.

Se il cammino europeo è stato molto positivo, quello in Serie A ha lasciato molto a desiderare. La Roma ha raramente mostrato un bel calcio e non è mai riuscita a lottare per il quarto posto. Quando José Mourinho ha lasciato il club capitolino, quest’ultimo si trovava al nono posto in classifica, piuttosto lontano dall’ultima posizione disponibile per la prossima Champions League.

No all’Arabia Saudita, Mourinho resta in Europa

Nonostante le delusioni degli ultimi mesi, Mourinho ha molti estimatori sul mercato e avrebbe deciso di restare in Europa anche l’anno prossimo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, José Mourinho non avrebbe alcuna intenzione di seguire le sirene arabe e preferirebbe restare in Europa.

L’ex allenatore del Real Madrid non si sente pronto per un’avventura in Arabia Saudita, ma pensa che sia ancora in grado di vincere qualcosa nel calcio che conta. Proprio per questo motivo, avrebbe respinto al mittente le ricchissime offerte dell’Al-Shabab, club arabo pronto a ricoprirlo di dollari sin da subito.

Negli ultimi giorni, molti addetti ai lavori hanno dato per scontata la partenza di Mourinho per l’Arabia Saudita, ma sembra proprio che il suo futuro sia ancora in Europa.

⛔️🇵🇹 José Mourinho has confirmed that he’s “not gonna become Al Shabab new head coach”, told @pedro_morata. Despite reports this week, it was never deal close or advanced between José Mourinho and the Saudi side. pic.twitter.com/08XkLpK4zu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024

C’è chi parla di un interesse del Napoli in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di affidare la panchina ad un tecnico esperto, in grado di dare la scossa ad una squadra che sembra spenta ed appagata. In quel caso Mou sarebbe la persona giusta, ma lo sbocco sembra davvero improbabile, anche perché proprio mentre venivano fuori queste voci il portoghese è stato avvistato a Barcellona dal ‘Chiringuito’.

L’intenzione del club azzurro, infatti, sembra essere quella di affidarsi ad un profilo giovane e fresco, con i nomi di Italiano, Palladino e Thiago Motta sempre in pole rispetto agli altri, con Farioli possibile outsider. Niente Mourinho, quindi, e una cosa è certa: sul suo futuro saranno scritti ancora diversi capitoli, ma sembra che la lingua utilizzata per raccontarli non sarà sicuramente l’arabo.