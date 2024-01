Napoli, è fatta: arriva finalmente il centrale, sorpresa dall’Argentina

Aggiornamenti di calciomercato sul Napoli. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo del difensore centrale, sorpresa dall’Argentina: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Importanti novità sul Napoli che, dopo aver messo a segno il colpo Leander Dendoncker, sta lavorando per chiudere questa sessione di mercato di gennaio 2024 con l’innesto di un difensore centrale. Importante assist arriva dall’Argentina: ecco la sorpresa che può favorire l’arrivo al Napoli del difensore centrale. Parti a lavoro per sbloccare l’affare e chiudere, entro il 31 gennaio, la trattativa.

La società azzurra ha accelerato, in queste ultime ore, per definire l’acquisto di un altro calciatore. Dopo i primi contatti, il Napoli è entrato nel vivo per prendere il difensore argentino.

Calciomercato Napoli: ecco il difensore

La disfatta in Supercoppa ha lasciato tanto amaro in bocca alla squadra di Mazzarri che adesso spera di essere accontentato in sede di calciomercato. Dopo Mazzocchi, Traore, Ngonge, il club azzurro è a lavoro per l’arrivo al Napoli di un nuovo centrocampista e difensore centrale.

Saranno giorni intensi per la dirigenza partenopea, l’obiettivo è arrivare al 31 gennaio con tutti gli acquisti fatti. Domani è previsto l’arrivo di un centrocampista, con Micheli e Meluso che hanno chiuso per portare a Napoli Dendoncker. Per il difensore centrale sono ore decisive, ecco chi può arrivare.

La sorpresa arriva dall’Argentina. L’ufficialità del colpo Lautaro Giannetti dell’Udinese, può aprire a scenari importanti per quanto riguarda Nehuen Perez che vuole andare a Napoli in questo mercato di gennaio 2024. E’ il giornalista Alfred Pedullà di Sportitalia a riportare le ultimissime notizie riguardo l’affare che può andare in porto con l’Udinese che è disponibile a trattare la cessione del difensore centrale, ex Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli: quando arriva Nehuen Perez

L’arrivo a inizio gennaio all’Udinese di Lautaro Giannetti, ex pilastro del Velez, ha aperto all’addio di Nehuen Perez che è pronto a firmare con il Napoli. Nelle ultime ore c’è stata una nuova accelerata da parte del club campione d’Italia in carica. Contatti fitti tra patron Pozzo e Aurelio De Laurentiis che fino a questo momento si è spinto oltre i 15 milioni. La trattativa per Nehuen Perez al Napoli può definirsi sulla base di 18 milioni più bonus. La novità riguarda l’inserimento nell’affare di Ostigard, profilo gradito ai friulani. L’ultima parola sarà di Walter Mazzarri che dovrà decidere se tenere oppure no il difensore norvegese.