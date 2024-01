Arriverebbe direttamente dal Sud America il primo regalo della Roma al nuovo allenatore: un fenomeno per De Rossi

I tifosi della Roma si sono schierati contro la società ed hanno ringraziato Mourinho per quanto fatto sino ad oggi. Ciononostante non sono comunque mancati cori per il nuovo tecnico. Certo, perché il nuovo allenatore della Roma è Daniele De Rossi, romano di Ostia e da sempre Lupacchiotto.

Un amore, quello della tifoseria giallorossa, che nasce durante la carriera da calciatore di De Rossi e che ovviamente a pochi anni dal ritiro non si è mai affievolito.

De Rossi ha superato il primo scoglio battendo in casa il Verona per 2-1. Per ora però il cammino è lungo ed in salita perché di punti i giallorossi ne dovranno fare ancora per poter approdare al quarto posto.

Per adesso la società non ha particolarmente rafforzato la rosa per tentare di rendere la vita del tecnico un po’ più facile, effettivamente quello di cui si è lamentato proprio lo Special One. Per adesso De Rossi può contare su una novità, l’unica in arrivo a gennaio per la Roma. I giallorossi però, avrebbero un nuovo obiettivo.

Primo regalo per De Rossi: ha incantato il Brasile

A giocare in giallorosso da poche settimane è Dean Huijsen. Diciottenne arrivato dalla Juventus, il difensore olandese ha per ora disputato tre gare con la nuova maglia. Ancora un giovane potrebbe poi arrivare in giallorosso ma stavolta arriverebbe da una società estera. Secondo le ultime voci di mercato infatti, alla Roma piacerebbe il classe 2006, William Gomes.

L’attaccante del San Paolo ha solo 17 anni ma già ha già incantato il Brasile e gli osservatori di mezzo mondo. La Roma infatti dovrà stare attenta ad un’intensa concorrenza nei prossimi mesi. Sembrerebbe però che proprio i Friedkin siano già pronti a presentare un’offerta in modo da non far mancare il primissimo regalo a Daniele De Rossi nelle prossime settimane.

Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già esordito in prima squadra durante lo scorso Brasileirão per poi allenarsi con la società rossonera nelle scorse settimane. Per adesso il San Paolo ha iniziato da poco la nuova competizione, la Copinha 2024 in cui il diciassettenne è stato schierato da titolare per due volte senza però trovare la rete.

Gomes gioca principalmente da esterno sia di destra che di sinistra e potrebbe essere il nuovo rinforzo della squadra di De Rossi. Non è chiaro però se la Roma voglia subito metterlo a disposizione del tecnico o se l’eventuale offerta comprenderebbe un prestito ai Tricolor Paulista.