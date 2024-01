Torna subito in Europa: rompe anche lui con l’Arabia

Svolta per quella che è la carriera del campione ed ex Pallone d’Oro pronto ad una nuova avventura dopo una breve parentesi in Arabia Saudita. E’ pronto a tornare in Europa.

L’attaccante sta seriamente pensando di lasciare i paesi sauditi per tornare di nuovo in Europa perché la sua esperienza sembra arrivato veramente ai titoli di coda. Resta in bilico la posizione del calciatore francese che può pensare di andare via già in questa sessione di mercato, adesso sarà una corsa contro il tempo per trovare una nuova squadra che possa garantire un contratto importante al giocatore che sta pensando di andare via dall’Arabia. Ora arrivano aggiornamenti di mercato riguardo il futuro dell’attaccante.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore pronto a cambiare ancora una volta i suoi piani. Solo qualche mese fa l’attaccante ha lasciato il Real Madrid per andare via dall’Europa e accettare una maxi offerta in Arabia Saudita. Perché ora qualcosa potrebbe accadere in vista dei prossimi e ultimi giorni di mercato per capire dove andrà Benzema se dovesse lasciare l’Arabia Saudita.

Calciomercato: Benzema di nuovo in Europa, lascia l’Arabia

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il futuro di Karim Benzema che può lasciare l’Arabia per tornare in Europa. Il futuro dell’attaccante francese in questo momento è da capire, perché la situazione resta tesa con il suo attuale club arabo dell’Al Ittihad. Da capire quello che può accadere, visto che c’è una possibilità che lasci seriamente la sua attuale squadra.

Im questo momento gli sceicchi del campionato della Saudi Pro League vogliono capire se c’è la possibilità che resti ancora in Arabia Saudita anche a costo di cambiare squadra. Il ritorno in Europa del giocatore può avvenire soltanto in caso di un enorme taglio di stipendio. Adesso possono ci sono delle novità riguardo quello che potrebbe accadere con il futuro di Benzema che è ancora incerto e infiamma il mercato.

In Italia proprio si è parlato della possibilità di un colpo ad effetto come quello dell’attaccante francese. Ma ci sono delle novità importanti ora che riguardano la possibilità di un cambiamento che può portare con una grande occasione a diversi club italiani. In Serie A Benzema può essere una grande occasione per squadre come il Milan, ma in questo momento sembra difficile poter fare un investimento del genere in Italia.