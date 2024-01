Addio Juve, adesso c’è il Milan: lo paga De Ketelaere

Il Milan vuole chiudere quanto prima per un obiettivo di mercato in vista della prossima stagione con De Ketelaere determinante.

La cessione a titolo definitivo di De Ketelaere all’Atalanta potrebbe permettere ai rossoneri di avere a disposizione un tesoretto da reinvestire in vista della prossima estate sul mercato.

I rossoneri hanno già individuato quelli che sono gli obiettivi per sistemare la rosa in vista della prossima stagione. Un centrocampista è entrato da poco nelle mire del club meneghino che vorrebbe però accelerare per provare a battere la concorrenza, andando a chiudere il colpo ed assicurarsi il cartellino della mezzala. In questo senso però sarà determinante la volontà dell’Atalanta che può riscattare De Ketelaere per una somma intorno ai 22 milioni di euro e solo in caso di cessione a titolo definitivo il Milan potrebbe affondare il colpo.

Calciomercato Milan, De Ketelaere paga il colpo dell’estate

Stando a quanto affermato da Sportmediaset, il Milan sarebbe sempre più determinato nel cercare di portare Lazar Samardzic a Milanello in vista della prossima estate. Il classe 2002 ha stregato tutta la dirigenza rossonera in occasione della sfida tra l’Udinese e gli uomini di Pioli nella scorsa giornata ed il club meneghino vorrebbe accelerare la trattativa per chiudere da subito il colpo.

Colpito dalle qualità del centrocampista serbo, il Milan è intenzionato a portare Samardzic in rossonero in vista della prossima stagione. I rossoneri avrebbero già preso i primi contatti con l’Udinese per capire la fattibilità dell’affare ma per chiudere la trattativa il club meneghino dovrà essere certo del riscatto da parte dell’Atalanta del cartellino di Charles De Ketelaere. Il riscatto del cartellino del belga garantirebbe ai rossoneri un’entrata di circa 22 milioni di euro, da investire poi sul gioiello dell’Udinese.

In vista della prossima stagione c’è anche un altro grande obiettivo di mercato per i rossoneri che è rappresentato da Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è protagonista di un’ottima annata con la squadra granata e per lui sarebbero pronti circa 30 milioni di euro, divisi tra conguaglio economico ed il cartellino di Lorenzo Colombo, centravanti ora in forza al Monza.

In questi ultimi giorni di gennaio invece si valuteranno possibili colpi sia in difesa che a centrocampo con i rossoneri attenti a quelle che saranno le opportunità delle ultime ore per provare a sistemare l’organico senza dover spendere cifre folli e chiudere uno o due colpi in prestito.