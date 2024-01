Calciomercato: assalto a Zirkzee, c’è il si del Bologna

In Serie A, il sogno è Joshua Zirkzee, ma non solo. La destinazione con addio al Bologna, per il grande colpo in attacco.

Perché, secondo quelle che sono le ultime notizie di mercato che riguardano il bomber olandese, si è acceso un vero e proprio colpo all’asta che riguarda le offerte in arrivo per il numero nove del Bologna che, da quando è partito Marko Arnautovic dai felsinei, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e tutta la fiducia in campo che con il Bayern Monaco non era mai arrivata.

Il sì del Bologna che arriva per il finale di questa stagione, con la possibilità di vederlo lontano dai felsinei, ma magari ancora in Serie A secondo quelli che sono i rumors di calciomercato che riguardano il centravanti ex Bundesliga.

Calciomercato: colpo a Zirkzee, c’è l’assalto

Un classe 2001, ma con un presente già importante e che permetterebbe al Bologna di vedere le proprie casse riempirsi, non appena il calciomercato permetterà. Perché la presidenza bolognese non ha voglia di privare Thiago Motta del proprio attaccante, almeno non nell’immediato, ma a fine stagione sarà quasi impossibile tenere botta all’assalto di chi vorrà Joshua Zirkzee.

In questa stagione ha già totalizzato sette gol e due assist nelle diciannove partite giocate in Serie A e, complice anche un momento non facilissimo per il Bologna di recente, sembra essersi solo fermato per ricaricare le batterie. Nel prossimo week-end c’è il Milan e lo stesso ex Bayern Monaco ha dimostrato di saper colpire le big del calcio nostrano e chissà che non possa accadere anche al club che vorrebbe prenderlo nel 2025.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, diversi club sarebbero pronti all’assalto per Joshua Zirkzee, calciatore che in Italia piace sia al Milan che al Napoli. Ma la possibilità è anche estera, con le big pronte a mettere le mani sul suo cartellino.

Mercato Bologna: Zirkzee può salutare, il Milan ci pensa

Secondo quanto riportato dalla rosea, che mette a confronto Olivier Giroud e Joshua Zirkzee, ci sarà l’assalto sul bomber olandese. E tra i club interessati risulta esserci, appunto, anche il Milan. I rossoneri avranno bisogno di un nuovo riferimento in avanti e, considerando l’età avanzata ormai del centravanti francese, non è da escludere la possibilità di vedere Zirkzee come nuovo titolare del Milan, per la stagione 2024/2025.

Ultime Milan: le cifre per Zirkzee, assalto delle big

Assalto delle big d’Europa, con le quali diventa poi difficile competere per quelle che sono le cifre al rialzo sul suo cartellino. La base dell’operazione per il trasferimento di Zirkzee al Milan sarà di almeno 30 milioni di euro. Cifre che i rossoneri vogliono spendere, ma non sbilanciandosi oltre. Perché sul numero nove del Bologna ci sono le big d’Europa e, tra queste, anche il Bayern Monaco che vorrebbe riprenderselo.