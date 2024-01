Inter: Inzaghi accontentato, arriva un centrocampista

L’Inter sta cercando di rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nelle prossime sessioni di calciomercato. E’ in arrivo un centrocampista.

L’Inter sogna in grande. Il percorso dei nerazzurri è sicuramente in forte ascesa e da parte di Zhang, nonostante i problemi economici, non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Secondo quanto riferito da fichajes.com, l’Inter sarebbe pronta a prendere un nuovo centrocampista. La concorrenza è forte e per questo motivo non è affatto semplice. Ma se non ci sarà nessuna chiusura in questo calciomercato, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane. E per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

L’Inter ha voglia di dare a Inzaghi una rosa molto importante. I nerazzurri in questa stagione hanno dimostrato alcune lacune a centrocampo considerando che Asllani e Klaassen non stanno convincendo. Questo significa che Marotta è al lavoro per consentire a Inzaghi di avere dei nuovi giocatori in quel ruolo. Nessuna chiusura immediata considerando che, almeno per il momento, sono in corso tutte le valutazioni del caso, ma di certo ben presto si dovrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca considerando che si tratta di un calciatore con tanta concorrenza.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter sarebbe sulle tracce di O’Riley del Celtic. Il giocatore interessa molto anche all’Atletico Madrid, ma il club scozzese vorrebbe aspettare il calciomercato estivo e per questo motivo l’Inter ha voglia di affondare il colpo per regalarsi un giocatore importante soprattutto in chiave calciomercato e vedremo cosa succederà.

L’Inter ha voglia di alzare il livello e per farlo serve acquistare altri giocatori. Lo scozzese è un nome importante considerando l’interesse di molte squadre e la sua volontà di continuare la scalata. Ma non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si potrà oppure no chiudere il colpo.

Mercato Inter: O’Riley resta una opportunità

L’Atletico Madrid in questo momento è in vantaggio nella corsa di calciomercato a O’Riley, ma niente di certo e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e se l’Inter alla fine riuscirà a sbaragliare la concorrenza e regalarsi un calciatore di assoluto livello.