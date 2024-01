Calciomercato, lo comprano a 100MLN: ecco dove giocherà

Si parla tanto da diverso tempo di Victor Osimhen pronto ad una nuova avventura in vista dei prossimi mesi, perché ora è confermato che sarà addio da Napoli.

E’ l’attaccante nigeriano stesso, dal ritiro con la sua Nazionale impegnato in Coppa d’Africa a svelare la sua volontà di fare uno step successivo della propria carriera e farlo subito già la prossima estate, quando andrà via da Napoli, perché su Osimhen ci sono tante squadre pronte ad investire una cifra importante che accontenterebbe lui e anche il club di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante nigeriano è pronto ad una nuova avventura per lasciare la città partenopea dopo aver vinto uno scudetto.

Non è un segreto che il rinnovo di Osimhen con il Napoli è arrivato per una sua cessione che può accontentare tutti. Perché nel nuovo accordo tra le parti è stata inserita una clausola che va da 100 a 130 milioni di euro che libererebbe il giocatore una volta pagata per trovare accordo con una nuova squadra. Una mossa logica visto che era in scadenza 2025 e ora ha portato il suo contratto fino al 2026 per essere riconoscente al suo club attuale che incasserà una cifra giusta per poter poi operare nuovamente sul mercato in entrata.

Calciomercato Napoli: pronta la cessione di Osimhen

Possibile svolta di calciomercato già nei prossimi mesi prima ancora che termini la stagione, perché ora ci sono due società su tutte che stanno provando a convincere il giocatore ad approdare in rosa per il prossimo anno. E’ asta e questo aiuta il Napoli perché aumenta l’interesse per Osimhen pronto ad un trasferimento.

L’attaccante nigeriano del club partenopeo sembra ormai pronto, come lui stesso ha annunciato, perché arriverà al termine della stagione un trasferimento. Ci sono novità importanti che riguardano la scelta che farà Victor Osimhen pronto a firmare con una nuova squadra e lasciare Napoli. Il giocatore attende di capire soltanto con chi dovrà trattare tutti i dettagli, perché ora la corsa sembra essere a due.

La clausola rescissoria di Osimhen da oltre 100 milioni sarà pagata da Chelsea o Arsenal (cifra non resa ufficiale ma che varia tra 100 e 130). Perché sono loro, come spiega Repubblica, le due società inglesi pronte a realizzare il sogno di Victor che vuole giocare in Premier League già dalla prossima estate. Decisive le prossime settimane per capire chi farà prima a convincere l’attaccante.