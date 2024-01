Chiesa mandato via: super scambio Juve

Clamoroso addio alla Juventus: i bianconeri esultano grazie a Chiesa, scambio e grande sbarco nella Torino bianconera

Cristiano Giuntoli avrà parecchio lavoro da fare nella sua avventura in bianconero. Il direttore sportivo dovrà, in primis, regalare entro fine mese i rinforzi che ancora mancano agli ordini di Massimiliano Allegri.

Dalla difesa, che ha già accolto il talentuoso Tiago Djalò, a soprattutto l’attacco. E proprio per il reparto avanzato bianconero potrebbero molto presto arrivare novità rilevanti riguardo al destino di Federico Chiesa. Il figlio d’arte è giunto in quel di Torino nell’ottobre 2020 in un’operazione che ha portato – tra prestito e riscatto – una cifra superiore ai 50 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

Da allora, però, ne è passata di acqua sotto i ponti: Chiesa è maturato diventando un pilastro non solo della Juventus di Allegri ma anche della Nazionale azzurra. A questo punto c’è un nodo assai delicato che da mesi va avanti e non viene ancora sciolto dallo stesso Giuntoli: il rinnovo del classe ’97, in scadenza il 30 giugno 2025, è tutt’altro che vicino a concretizzarsi.

Per tale ragione iniziano a susseguirsi le voci di mercato riguardante proprio l’attaccante che a questo punto rischierebbe di diventare una mina vagante nei piani di mercato della Juventus.

Giuntoli sa bene che la prossima estate sarà l’ultima occasione per poter incassare e sfruttare il valore di mercato di Chiesa che, altrimenti, rischierebbe di avvicinarsi pericolosamente alla partenza da svincolato.

Sta prendendo piede un’intrigante suggestione per giugno che potrebbe coinvolgere direttamente l’Atletico Madrid.

La Juve ‘sfrutta’ Chiesa: scambio in Spagna

Al netto del grave infortunio al ginocchio che l’anno scorso lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tutta la stagione, Federico Chiesa rimane uno degli attaccanti più ambiti in Europa. Non solo la Premier League ma, come anticipato, proprio l’Atletico: Diego Simeone è un suo grande estimatore.

A questo punto il club di Madrid che potrebbe avanzare un’offerta di scambio decisamente intrigante per il 26enne genovese. Chiesa a Madrid in cambio di Nahuel Molina, più ovviamente un ricco conguaglio in favore dei bianconeri visto il valore maggiore dell’attaccante rispetto al terzino argentino.

25 anni, in scadenza nell’estate 2027, Molina ha spiccato il volo nell’estate 2022 passando dall’Udinese al club di Cerezo: adesso il talentuoso tornante sudamericano potrebbe fare ritorno in Italia e vestirsi ancora di bianconero, ma in quel di Torino.

Molina in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, tra campionato e coppe, ha collezionato 25 presenze complessive con 2 gol e 3 assist vincenti: sarebbe il perfetto innesto in quella zona del campo per Allegri, che viaggia spedito verso una riconferma sulla panchina della Juventus.