Juventus, che ‘furto’ al Barcellona: si chiude per 10 milioni di euro

Juventus, che ‘furto’ al Barcellona. La società bianconera pronta a lanciare la sfida ai blaugrana in sede di calciomercato. Chi la spunterà?

Un’altra vittoria con tre reti di scarto, un’altra doppietta di Dusan Vlahovic ed il primo posto ‘virtuale’ in classifica che fa comunque morale. La Juventus va.

L’Empoli sarà il prossimo avversario in attesa della grande, e probabilmente decisiva, sfida di San Siro contro l’Inter. Massimiliano Allegri è quanto mai soddisfatto poiché la sua squadra ha iniziato a vincere giocando bene o, comunque, decisamente meglio di come ha fatto per larga parte della stagione.

Il pensiero del tecnico livornese è ora tutto sul pieno recupero di due pedine fondamentali come Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Il nazionale francese resterà probabilmente a riposo anche nella gara interna di sabato prossimo contro i toscani, mentre l’azzurro potrebbe partire dalla panchina.

Gennaio, nel frattempo, sta scorrendo velocemente, così come la sessione invernale del calciomercato. L’arrivo a Torino del difensore portoghese Tiago Djalò chiude (forse) il mercato in entrata della Juventus, mentre in uscita si attendono le mosse riguardanti Moise Kean, in procinto di passare in prestito all’Atletico Madrid di Simeone. Cristiano Giuntoli è però sempre vigile sul mercato e sembra pronto a lanciare la sfida.

Giocatori già pronti, ancorché giovani e talenti da coltivare. Sembra questa la ricetta di Giuntoli per la Juventus che verrà, la sua prima ‘vera’ Juventus. Tiago Djalò e Vasilije Adzic rappresentano al meglio queste due direzioni da seguire, ma il direttore tecnico bianconero prosegue la sua ricerca.

Su elnacional.cat si legge di come la Juventus sia entrata in diretta concorrenza con il Barcellona per assicurarsi uno dei maggiori talenti del panorama europeo.

Lucas Bergvall, classe 2006, centrocampista svedese del Djurgarden, è un profilo già ambito da diversi grandi club europei. Il talento svedese è vincolato al suo club fino al 30 giugno 2025, ma è pressoché certo che il Djurgarden lo cederà la prossima estate per non correre il rischio di perderlo a zero l’anno dopo.

Il Barcellona ha offerto 7 milioni di euro, gli scandinavi ne chiedono 10. In tale contesto potrebbe pertanto inserirsi la Juventus. Dieci milioni di euro per portare a Torino un talento dal futuro assicurato, in grado di ricoprire, con la medesima qualità, i diversi ruoli di centrocampo: mezzala, esterno, trequartista.

La sfida è aperta ed è facile immaginare come presto si uniranno altre pretendenti di Lucas Bergvall.