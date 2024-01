L’attaccante del Benfica finalmente in Seria A: vale 20 milioni

Svolta a sorpresa riguardo l’arrivo dell’attaccante del Benfica. Può arrivare a prezzo di saldo grazie al fatto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Ecco le ultimissime notizie in merito a questo affare di calciomercato che riguarda il calciatore che è pronto a salutare in anticipo il Benfica per vivere una prima avventura in Serie A.

Calciomercato: dal Benfica alla Serie A, i dettagli

Secondo le ultime notizie di calciomercato, in queste ore c’è stato un contatto per portare il calciatore del Benfica in Serie A. L’attaccante, che ha una valutazione molto alta, può firmare a prezzo di saldo a causa della sua situazione contrattuale.

Senza il rinnovo, può liberarsi gratis la prossima stagione visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non vorrebbe rinnovare. A sorpresa, potrebbe anticipare la sua partenza dal Benfica e arrivare in Serie A negli ultimi giorni di calciomercato di gennaio 2024.

Ci sono stati nuovi contatti per quanto riguarda l’arrivo alla Lazio di Rafa Silva del Benfica.

Calciomercato: colpo Rafa Silva per la Lazio, i dettagli

Colpo a sorpresa per Maurizio Sarri che può essere accontentato dal presidente Lotito. C’è un nuovo calciatore in cima alla lista dei suoi desideri. Il giornalista del quotidiano Il Messaggero Alberto Abbate a Radiosei ha fatto il punto riguardo la trattativa di calciomercato per portare alla Lazio Rafa Silva del Benfica. L’attaccante è uno dei preferiti del tecnico toscano che ha fatto il suo nome a Claudio Lotito e il ds Fabiani.

“C’è anche il Milan per Rafa Silva. Il giocatore è in scadenza di contratto. Lui è il preferito di Sarri da almeno due anni, non è una novità. La Lazio sta provando a prenderlo per giugno ed eventualmente anticipare il suo arrivo a gennaio. Inutile sottolineare che sia estremamente difficile, anche perché il giocatore potrebbe guardarsi intorno in estate e puntare a ingaggi ancor più pesanti

“Candreva vorrebbe tornare, ma non c’è un vero e proprio tentativo da parte della Lazio. Sarebbe anche poco coerente con il progetto. Il club sta lavorando per il futuro e lo sta facendo con più profili nel taccuino. C’è stata anche una chiamata agli agenti di Gudmundsson. L’idea è quella di fare un investimento su un giocatore che possa essere un valore aggiunto il prossimo anno, quindi non un prestito per arrivare a giugno e stop”.