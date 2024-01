Lutto nel calcio italiano, addio all’ex Inter e Milan

Un altro grave lutto sconvolge il mondo del calcio: si è spento un ex dell’Inter e del Milan. Ecco di chi si tratta

Non poteva esserci un peggiore inizio di anno! Ancora non ci siamo ripresi dall’addio a Franz Beckenbauer che un’altra ferale notizia come un fulmine a ciel sereno, pardon, come un ‘rombo di tuono’ lascia tutti sgomenti: anche Gigi Riva, anzi, Giggirriva, tutto attaccato come nella dizione dialettale sarda, ci ha lasciati all’età di 79 anni.

Il suo cuore non ha retto all’infarto che lo ha colto nel cuore della notte di domenica 21 gennaio e anche i nostri cuori faticano ad assorbire il colpo della scomparsa di Gigi Riva che è tuttora, con 35 gol in 42 match, media di 0.83, il miglior marcatore all time della Nazionale nonché il più grande attaccante italiano del Secondo Dopoguerra.

Dunque, una vera e propria cappa di mestizia avvolge il mondo del calcio dal momento che è passato a miglior vita anche un ex dell’Inter e del Milan, due delle tre storiche big del calcio italiano a cui Gigi Riva ha sempre detto di no per diventare non solo la bandiera del Cagliari ma anche il riscatto di un’intera Regione.

Lutto nel calcio italiano: si è spento Giuseppe Ticli, ex Inter e Milan

Si tratta dell’ex calciatore Giuseppe Ticli che, dopo aver lottato strenuamente per un anno contro uno spietato male, si è spento all’età di soli 44 anni. Centrocampista di ruolo, Ticli, cresciuto nel vivaio dell’Inter per poi passare, nel 2003, ai cugini del Milan, con il quale non ha mai esordito in campionato, ha vissuto tutta la sua carriera nelle categorie inferiori.

Nello specifico, ha giocato, in prestito, con il Monza, il Lanciano e il Catanzaro, in Serie B, e per un anno è stato a Busto Arsizio dove ha indossato la casacca bianco-blu della Pro Patria nella stagione 2006-07, la penultima da calciatore, prima di appendere le scarpette al chiodo, l’anno successivo quando militava nelle file del Padova, ad appena 29 anni.

L’ex nerazzurro e rossonero, classe ’79 e originario del milanese, lascia la moglie e due figli attorno ai quali si stringono tutti i tifosi senza distinzione di fede calcistica. E così, come accade molto spesso nel cosiddetto “calcio minore”, si moltiplicano i messaggi di cordoglio verso una persona, prima che un calciatore, che ha lasciato un bel ricordo in chiunque abbia avuto la possibilità di conoscerlo e giocare con lui.

Emblematico ad esempio il post lasciato su Instagram del Sant’Angelo, una delle squadre di cui ha vestito la maglia, che lo ricorda con grande affetto. “Riposa in pace, Beppe”.