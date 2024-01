Napoli, ecco la scelta di De Laurentiis: sarà il prossimo allenatore

Il Napoli sta conducendo una stagione tremenda, nettamente al di sotto delle aspettative: a fine stagione cambierà allenatore, ecco chi arriva.

Gli azzurri non hanno continuato quanto di buono fatto l’anno scorso e al termine di questa stagione ci sarà una nuova rivoluzione che dovrà cambiare radicalmente tutto ciò che non è andato bene in questa annata. Il primo passo da fare sarà certamente trovare un nuovo allenatore, visto che con Mazzarri la situazione è tutt’altro che felice, dal punto di vista dei numeri anche peggio dell’inizio della stagione con Rudi Garcia.

De Laurentiis ha già avviato i casting per trovare il nuovo allenatore e sta studiando diversi profili, sia giovani che più esperti. Questa volta la scelta sarà fondamentale per non ricadere nuovamente negli stessi errori.

Napoli, addio a Mazzarri: scelta fatta

Il Napoli di questa stagione è un parente lontanissimo di quello dell’anno scorso. Con Luciano Spalletti la squadra macinava gioco e vittorie, era un esempio di spettacolo per tutte le squadre europee e ha fatto registrare numeri eccezionali, diametralmene opposti a quelli di questa annata.

Con Garcia prima e con Mazzarri poi, la squadra non ha reagito agli stimoli che arrivavano dal passato e dalla tifoseria e ora si trovano a dover rincorrere un qualsiasi posto in Europa per evitare il tracollo.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli, gli azzurri hanno già deciso di dire addio a Mazzarri al termine della stagione. Le già ridotte chance di una conferma sono andate in fumo con la sconfitta in Supercoppa Italiana e con la classifica di Serie A che è orrenda.

De Laurentiis ha una shotlist di allenatori: ecco il prescelto

Aurelio De Laurentiis sta sondando una lista di allenatori che possono fare al caso del Napoli. Così come accaduto la scorsa estate, il presidente azzurro ha già colloquiato con diversi di essi e pare deciso sul nuovo progetto da portare avanti.

Secondo quanto riferisce Il Napolista, De Laurentiis ha un suo preferito tra gli allenatori in rampa di lancio: Domenico Tedesco. L’attuale ct del Belgio è uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale e potrebbe fare al caso degli azzurri.

Il portale napoletano sottolinea come la “rivoluzione belga” di questo mercato di gennaio sia in qualche modo un indizio per quello che sarà il futuro. Lo stesso tedesco è nato in Calabria ma ha nazionalità belga e dopo Ngonge e Dendoncker (e forse Theate) potrebbe essere il nuovo “fiammingo” ad arrivare all’ombra del Vesuvio.

Tedesco e non solo: la lista di De Laurentiis

Domenico Tedesco è l’allenatore che De Laurentiis avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il Napoli del futuro, ma non certo l’unico. La prossima stagione è già iniziata per il Napoli che deve cercare una nuova guida per stilare un progetto vincente.

Il patron azzurro sta sondando diversi nomi, tra questi: Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Francesco Farioli e il sogno dei sogni che porta il nome di Antonio Conte.