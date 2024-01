Non aspettano più: l’addio alla Juve è immediato

La Juventus ha deciso e l’addio è imminente: non si aspetterà altro tempo dal momento che gli accordi sono stati presi. Le ultimissime sull’affare.

La Juventus sta procendendo a gonfie vele con il proprio percorso in campionato, dove l’obiettivo principale è quello di mantenere il primo posto in classifica di Serie A. Nel mentre però non si lascia nulla al caso neppure in ambito calciomercato: l’addio adesso sembra essere sempre più imminente! Ecco le ultime novità.

La Juventus lavora sì sulle entrate, ma anche sulle uscite e in questo senso il giocatore con le luci di riflettori puntate su di sé è Moise Kean. La sua volontà sarebbe appunto quella di poter andare a giocare la seconda parte di stagione altrove, per avere più spazio e più minuti di gioco dal momento che in casa bianconera le gerarchie si stanno delineando nuovamente.

La scalata di Yildiz, giocatore dalle indiscutibili qualità, certifica una nuova scelta di primo piano tra quelle a disposizione di Massimiliano Allegri. Il turco si è guadagnato spazio e fiducia ed è anche per questo motivo che la Juve ha aperto ai colloqui con l’Atletico Madrid per il prestito secco di Kean. Manca davvero pochissimo.

Calciomercato Juventus, Kean a un passo dall’Atletico Madrid: ecco le ultime novità

Come riferito dal giornalista di ‘Relevo.com’ Matteo Moretto sul proprio profilo ‘X-Twitter’, la situazione attuale per l’attaccante italiano è questa: “L’Atlético de Madrid potrebbe anticipare l’arrivo di Moise Kean perché la partenza di Ángel Correa per l’Arabia procede senza impedimenti. Ad oggi è esclusa l’opzione Thiago Almada”. L’attaccante della Juventus può così arrivare nel club spagnolo con un prestito secco di 500mila euro fino a giugno 2024. Il classe 2000 può iniziare molto presto una nuova avventura in terra stagnola.

La trattativa con l’Atletico è alle battute finali e si vuole chiudere sicuramente entro la fine del mercato invernale che arriverà con gennaio. Ma se possibile anche prima. Intanto nelle casse della Juventus entrerà una cifra che farà comodo, Kean troverà lo spazio che richiede e fino a giungo si potrà procedere accontentando tutte le parti. Monza e Fiorentina restano a guardare e sperano ancora che il giocatore possa cambiare idea e decidere di restare in Italia, approdando da una di loro. Ma al momento quest’ipotesi resta davvero remota rispetto al più percorribile cammino verso la Spagna