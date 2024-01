Scambio con Belotti in Italia: c’è l’annuncio del club

Si è parlato tante in queste ultime ore di un trasferimento doppio con uno scambio tra Roma e Fiorentina con Belotti e Ikone al centro della trattativa.

Adesso ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano questo possibile affare tutto italiano. Perché la Roma ha esonerato Mourinho e ha affidato la panchina a Daniele De Rossi che ha cambiato modulo passando al 4-3-3, dove però non ha a disposizione gli interpreti giusti al momento visto che ha una carenza di esterni d’attacco. Soltanto El Shaarawy e Dybala al momento che spesso non garantiscono a causa di continui problemi muscolari. Dall’altra parte c’è la Fiorentina che non ha trovato fortuna in Nzola e Beltran e cerca una nuova punta che possa garantire gol fino al termine della stagione. Per questo motivo è spuntata fuori l’ipotesi di scambio Belotti-Ikone tra Roma e Fiorentina.

I due attaccanti non stanno vivendo una buona stagione e un cambiamento a metà anno in corso potrebbe aiutarli dal punto di vista mentale. Inoltre, in entrambe le situazioni le squadre stanno puntando su altri giocatori in quel loro ruolo e per questo potrebbero esserci problemi di minutaggio ulteriori nella seconda parte di stagione. Adesso però c’è un annuncio di mercato per quanto riguarda Belotti e Ikone.

Roma: scambio con la Fiorentina Belotti-Ikone, annuncio Barone

Si è parlato tanto nelle ultime ore riguardo la possibile trattativa in chiusura tra Roma e Fiorentina per Belotti e Ikone. Un’affare che sembra poter favorire entrambe le società italiane, ma in Serie A ci sarebbe un problema legato alla situazione contrattuale ed economica dei dei giocatori che non percepiscono lo stesso stipendio. Per questo motivo ci sarebbero state delle complicanze nelle ultime ore.

Adesso arrivano novità per quanto riguarda Ikoné alla Roma e Belotti alla Fiorentina perché il dg Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club viola proprio in merito a questo affare. Da Firenze sono convinti che non ci sarà possibilità di chiudere un’operazione del genere con un doppio scambio e non c’è volontà di voler vendere il giocatore francese.

Infatti, proprio l’uomo mercato della Fiorentina Barone ha rivelato che Ikone resterà in viola e quindi per Belotti resterà alla Roma e non ci sarà nessuna occasione. Ora è da capire se per i due giocatori spunterà fuori un’altra possibilità a poche ora dalla fine del mercato di riparazione di gennaio.