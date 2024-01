Via libera Thiago Motta: l’hanno mollato

La corsa a Thiago Motta si fa sempre più accesa ma c’è una big che clamorosamente si defila per puntare su un nuovo tecnico.

Thiago Motta sarà uno degli allenatori più ambiti dell’estate 2024. Il suo lavoro al Bologna è particolarmente apprezzato, tanto che è entrato nel mirino di diverse squadre di Serie A e di alcuni top club esteri. Nella corsa al mister italo-brasiliano ci sono diverse squadre importanti, ma una di queste potrebbe fare presto dietrofront.

Il campionato del Bologna, al di là di qualche stop recente, resta di altissimo livello con tanti talenti in rampa di lancio e un gioco corale che sta appassionando la Serie A. Il salto di qualità è avvenuto grazie al contributo fondamentale di Thiago Motta, un allenatore che sta maturando sempre più in panchina e sarebbe pronto per una sfida con una big.

L’interesse nei riguardi di Motta non manca, sono tanti i club italiani che lo puntano. Napoli e Roma lo osservano con grande attenzione per ripartire con maggiori ambizioni nella prossima stagione, ma anche all’estero ci sono top club come il Manchester United ben attenti sul futuro del mister. Un’altra grande big però, nelle ultime ore sembra essersi defilata un po’ a sorpresa.

Sergio Conceicao supera Motta in panchina, allenerà un big

Un altro grande ex centrocampista che ha giocato in Serie A, ora diventato allenatore, ha superato Motta nella corsa ad un’importante panchina europea. Parliamo di Sergio Conceicao, mister portoghese che allena il Porto e già da qulache anno è uno dei profili più interessanti.

Conceicao ha raccolto ottimi risultati in patria e si sta mettendo in luce per un gioco dinamico che ha ottenuto risultati di rilievo anche in Champions League. Come riporta Todofichajes.com, Coincecao ha superato Motta nella corsa per la panchina del Barcellona.

L’ex centrocampista di Lazio e Inter potrebbe prendere il posto di Xavi a fine stagione. Il club non è per nulla contento di quanto sta accadendo: la sconfitta in Supercoppa spagnola contro il Real Madrid è una ferita ancora aperta, per non parlare del rendimento in campionato.

Appare evidente che il Barcellona di Xavi è incapace di un salto di qualità, proprio per questo la dirigenza blaugrana sta puntando con decisione su Coincecao: è un pallino del suo ex compagno Deco (ora dirigente del club) e si svincolerà dal Porto proprio a giugno 2024.

Se la panchina del Barcellona potrebbe trovare un nuovo leader, anche a Thiago Motta non mancheranno comunque le alternative. Napoli e Roma sono alla finestra, non sono da escludere nella corsa nemmeno Juventus e Milan. Max Allegri in caso di scudetto potrebbe lasciare in anticipo i bianconeri, ben consapevole di aver raggiunto tutti gli obiettivi. La posizione di Pioli in rossonero resta sempre molto complicata e un mister come l’italo-brasiliano sarebbe l’ideale per aprire un nuovo ciclo.