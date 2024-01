Beffa per Juventus e Milan: lascia tutto e vola in Premier League

Juventus e Milan potrebbero essere beffate all’improvviso: il calciatore è pronto a lasciare la Serie A e volare in Premier League

La Juventus è in vetta alla classifica e, nonostante le premesse iniziali, non sembra avere tutta questa fretta di rinforzare la squadra. Eppure di nomi per il centrocampo bianconero ne sono circolati tanti negli scorsi mesi, senza che nessuna trattativa arrivasse davvero a dama.

I bianconeri, però, negli ultimi giorni sono finiti in rotta di collisione con il Milan – che ha ben altre aspirazioni per questa stagione – per un obiettivo molto chiacchierato, non solo tra i confini italiani, ma a livello internazionale: stiamo parlando di Lazar Samardzic. La mezzala serba ha qualità evidenti, è abile nel saltare l’uomo, concludere a rete e far circolare il pallone, esattamente quello che servirebbe a entrambi i top club di Serie A.

Acquistarlo, però, sta diventando molto complicato e lo sanno bene anche Inter e Napoli, che in tempi diversi hanno cercato di concludere l’operazione, ma si sono dovuti scontrare con le richieste economiche del padre di ragazzo – da mesi continua a chiedere tre milioni di euro di commissioni, facendo puntualmente saltare l’affare. Alla fine, il serbo potrebbe comunque lasciare l’Udinese, ma senza restare in Italia.

Samardzic beffa anche Juventus e Milan: occhio alla pista inglese

Se Juventus e Milan si allontanano giorno dopo giorno dal talento dei friulani, in maniera inversamente proporzionale al ragazzo si avvicina la Premier League. Nelle scorse settimane, si è parlato tanto dell’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi, ma poi non se n’è fatto nulla.

Ora un’altra squadra è pronta a entrare in scena e, da italiani, abbiamo già sperimentato la sua forza economica sul calciomercato. Si tratta del Newcastle, che la scorsa estate si è portata via Sandro Tonali dalla Serie A e potrebbe beffare nuovamente il Milan, stavolta strappandole Samardzic da sotto il naso.

Il serbo ha un valore di mercato da 25 milioni di euro, per cui i Magpies non ci metterebbero molto a convincere l’Udinese con una proposta da 20 milioni più bonus. E anche con il padre (finalmente, verrebbe da dire) l’accordo potrebbe arrivare in poco tempo, dato che i bianconeri potrebbero soddisfare le sue richieste e versare la commissione alla firma tanto bramata. Con queste premesse, il colpo potrebbe decollare entro la fine del mercato di gennaio, lasciando a bocca asciutta le maggiori big di Serie A, nessuna esclusa.