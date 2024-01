Bomba DAZN: partite gratis a partire dal 26 gennaio

Una grande novità che riguarda DAZN, in questo caso, può fare felici molti tifosi: dal 26 gennaio verranno trasmesse gratuitamente alcune partite

Dall’arrivo di DAZN a piè pari nel mondo dei diritti televisivi relativi il calcio, e poi gran parte di sport, le polemiche non sono mai mancate. A volte, si sono scatenate contro il servizio offerto, altre volte sulla qualità complessiva dell’esperienza, altre ancora semplicemente sui costi d’abbonamento troppo alti da sostenere o cambiati in corso d’opera.

È notizia di inizio 2024 l’ultima notizia che ha fatto infuriare gran parte dei tifosi: la spesa è aumentata ulteriormente e stavolta e di ben dieci euro per la versione Start annuale, di 60 euro per il piano standard e con un rincaro di addirittura 90 euro l’anno per quello Plus. L’inflazione è alta, il potere d’acquisto si abbassa e diverse famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, figuriamoci sostenere costi del genere e abbonamenti su più piattaforme per appagare tutta la loro sete sportiva.

La piattaforma streaming, però, ha anche intrapreso una strategia che va in senso opposto, comunicata negli ultimi giorni. Infatti, DAZN ha deciso di trasmettere alcuni eventi in modalità free in Italia, e questo vuol dire che sarà possibile vederli anche senza un abbonamento e senza sborsare un euro. Ecco di quali si tratta.

Quali partite verranno trasmesse gratis da DAZN

La rivoluzione di DAZN avrà luogo già a partire da domani 26 gennaio, quando la piattaforma trasmetterà in chiaro la sfida di FA Cup tra Tottenham e Manchester City, in programma proprio per venerdì. Per vedere l’evento, non servirà avere un piano attivo, ma basterà registrarsi al sito, accedere e vedere il match sul pc o tramite app da dispositivi mobili.

Dopo la partita in terra inglese, ci si sposta a diversi chilometri di distanza, perché il prossimo evento in chiaro saranno i match della Riyadh Season Cup. E non è una competizione da sottovalutare perché ci sarà uno degli incroci più emozionanti della storia del calcio. Dopo l’addio al calcio europeo, torneranno a incrociare le loro strade Lionel Messi, con il suo Inter Miami, e Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr.

Insomma, la nuova sperimentazione non parte affatto male, ma i tifosi sperano che non ci siano solo alcuni eventi gratis, ma costi di servizio più bassi e un’esperienza sempre migliore. Attese che finora sono state disattese.