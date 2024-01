Calciomercato Milan, regalo per gennaio: affare fatto per 20 milioni

Il Milan sta sondando il terreno per le occasioni che si possono presentare entro gli ultimi giorni del mercato di gennaio: colpo dalla Bundesliga.

I rossoneri stanno vivendo una stagione particolare, fatta di momenti importanti e di problemi all’ordine del giorno che non permettono a Stefano Pioli di vivere al meglio l’esperienza sulla panchina. Il tecnico è stato messo fortemente in discussione nella prima parte di stagione ma ora pare in netta ripresa, così come lo è la squadra, con ancora qualche sogno Scudetto che può riaprirsi, considerata la distanza non siderale da Juventus e Inter.

La rosa di Pioli è già molto forte ma potrebbe essere rinforzata ancora di più qualora dovessero aprirsi occasioni dall’estero: ora è stato scelto il colpo dalla Germania.

Calciomercato Milan, affari in Germania: le ultime

Il Milan è alla ricerca di grosse occasioni di mercato che si possono aprire nell’ultima settimana di gennaio. I rossoneri stanno cercando calciatori in tutti i reparti e la coppia Moncada D’Ottavio è al lavoro da giorni per cercare di prendere qualche calciatore con lo “sconto” di fine mercato.

I nomi individuati dal Milan per rinforzare la rosa sono molteplici e possono cambiare radicalmente il volto del club. Ci sono situazioni molto particolari da sistemare e non sono da escludere spese importanti per sistemare la rosa.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha individuato in Germania il colpo per la difesa.

Milan, colpo Lacroix: contatti con il Werder Brema

Il Milan ha il sogno di rientrare nella corsa Scudetto con Juventus e Inter e giocarsi fino alla fine la possibilità di vincere nuovamente il trofeo che porterebbe alla seconda stella. Per farlo, però, Pioli ha bisogno di miglioramenti e secondo Tuttosport la società ha promesso al tecnico di provare l’ultimo colpo ma prima serviranno i tre punti contro il Bologna.

Il nome in cima alla lista dei desideri per la difesa del Milan è Maxence Lacroix del Werder Brema. Il difensore francese classe 2000 è considerato uno dei più forti della Bundelisga e i rossoneri vogliono provare a soffiarlo al club biancoverde.

L’emergenza difensiva è aumentata di settimana in settimana in casa Milan, con tutti gli infortuni che hanno creato non poco caos nelle idee di Stefano Pioli che spesso si è dovuto reinventare la difesa. Ma con il colpo Lacroix il reparto sarebbe al completo e potrebbe lottare fino alla fine con una rosa di grandissimo livello.

Milan su Lacroix: servono 20 milioni

Il Milan si è messo sulle tracce di Maxence Lacroix. Il difensore francese è l’obiettivo primario dei rossoneri ma il Werder Brema chiede 20 milioni di euro per cederlo. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e il club tedesco non può pretendere cifre folli, ma il Mila proverà a far calare ancora di più la richiesta.

L’obiettivo del club è quello di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a 11-12 milioni di euro, cifre ben distanti dalle richieste dei tedeschi. Si sta lavorando proprio in queste ore per cercare di definire l’affare e arrivare a un accordo.