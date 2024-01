Emergenza Milan: nuovo infortunio, svelati i tempi di recupero

Dopo l’inferno dei primi mesi di stagione il Milan sembrava avesse raggiunto nell’ultimo periodo un momento di calma per quanto concerne il discorso infortuni, peccato però che proprio sul più bello uno dei titolari della formazione di Stefano Pioli si è fermato a causa di un problema fisico importante.

Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico rossonero, che nel frattempo avrebbe fatto una prima diagnosi ipotizzando quelli che potrebbero essere i tempi che serviranno al calciatore per recuperare da questo ennesimo infortunio.

Milan furioso, altra emergenza: nuovo infortunio per un titolare

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli, che a quanto pare avrebbe perso per un nuovo infortunio uno dei giocatori più importanti e rappresentativi del suo Milan.

In realtà la notizia non è nuova, visto che già negli scorsi giorni si era parlato di questo fastidio muscolare per il giocatore rossonero, che presto rientrerà in Italia dalla Coppa d’Africa per sottoporsi ad ulteriori controlli dopo quelli fatti in Costa d’Avorio. Non nuovo a problemi del genere, lo staff medico rossonero è come se volesse un’ulteriore conferma sulla sue condizioni dopo quanto è stato lasciato trapelare da quello della Nazionale, che continua a ritenere meno grave del previsto il problema fisico che però ha costretto il giocatore di Stefano Pioli a dare forfait nelle ultime due partite del girone.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, il Milan punta a fare chiarezza sulle condizioni di Ismael Bennacer, fermatosi a causa di un problema agli adduttori della coscia destra che non fanno dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi, che così come l’allenatore rossonero non hanno alcuna intenzione di fare ancora a meno del centrocampista algerino.

Milan: ecco quando torna Bennacer

Come detto, il Milan non si fida più di tanto degli accertamenti fatti da Bennacer in Africa, motivo per il quale il centrocampista algerino si sottoporrà a nuove consultazioni mediche nei prossimi giorni. Il diavolo vuole fare chiarezza sulle condizioni dell’ex Empoli, con l’obiettivo principale di capire se effettivamente questo problema agli adduttori sofferto da Bennacer sia lieve.

In tal caso i tempi di recupero per l’algerino si prospettano essere particolarmente brevi, visto che eventualmente il centrocampista rossonero potrebbe tornare a disposizione di Pioli e compagni o per la partita di Bologna di questo week-end o per la trasferta di una settimana più tardi contro il Frosinone. Staremo a vedere.

Fiducia sulle condizioni di Bennacer: ecco cosa vuole fare il Milan

Il Milan valuta Ismael Bennacer un po’ come il suo rinforzo in mediana in questo calciomercato dopo l’addio di Krunic. Per questo motivo aleggia fiducia e speranza attorno alle sue condizioni, visto che Pioli non può permettersi di perderlo un’altra volta, visto che fra le altre l’algerino prenderà il posto del bosniaco nella lista UEFA del Milan.