Fuga dall’Arabia: ecco come il big torna in Serie A

Fuga dall’Arabia Saudita per il top player: il big vuole tornare in serie A, già deciso quello che potrebbe essere il suo futuro. Gli scenari

Il big è pronto a tornare in serie A: è fuga dall’Arabia Saudita. La Saudi League, dopo aver accaparrato il meglio del calcio europeo con il boom della scorsa estate, sembra che non sia poi così appetibile per tutti i giocatori importanti che lì si sono trasferiti. Con il passare del tempo la poco competitività del campionato, unito alla mancanza del grande calcio europeo e le difficoltà di ambientamento, possono portare ad una svalutazione della meta saudita.

Nelle scorse settimane ci sono state tante voci di calciatori scontenti a partire da Karim Benzema: in molti stanno pensando ad un ritorno in Europa. L’ultimo esempio proviene da un giocatore che in Italia conosciamo bene, essendo cresciuto calcisticamente qui anche se ha i natali nell’ex Jugoslavia. La confessione fatta ai suoi vecchi compagni in occasione della Supercoppa Italiana sa di sentenza.

Fuga dall’Arabia, il big può tornare in serie A. Già scelta la destinazione

Sergej Milinkovic-Savic, dopo otto stagioni alla Lazio, è passato all’Al-Hilal la scorsa estate. Lì, pur essendo una stella almeno al pari di come lo era a Roma e riuscendo a trovare gol e assist oltre a continuità di prestazioni, non è riuscito ad ambientarsi più di tanto. In occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter è andato a trovare i suoi ex compagni a cui avrebbe confessato di voler tornare in biancoceleste. Si è fermato a parlare anche con alcuni tifosi e addetti ai lavori a cui avrebbe dichiarato che “Sì, la Lazio mi manca molto”.

Un possibile ritorno di Sergej a Roma? Improbabile ad oggi, fantacalcio. Per una serie di ragioni: se anche tifosi e compagni lo accoglierebbero a braccia aperte, non si può dire lo stesso di Sarri e Lotito che lo scorso venerdì a Riyadh non l’hanno salutato. Forse i rapporti con loro non sono più così idilliaci. Inoltre il prezzo e soprattutto l’ingaggio del serbo sarebbero troppo alti per il club capitolino. Al centrocampista non resterebbe che sperare in un’altra squadra del nostro campionato.

L’opportunità sembra essere all’orizzonte con la Juventus, che da anni è letteralmente stregata dal gigante serbo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli starebbe pensando di riportarlo in Italia la prossima estate, dopo un anno dall’addio. In casa bianconera non sono passate inosservate le parole di saudade nostalgica che l’ex Lazio ha per il nostro paese e sono pronti a tornare all’assalto in vista della stagione 2024/25.

