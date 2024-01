Infortunio e stagione finita: salterà anche Napoli-Barcellona

Le notizie sono pessime per il club che sta riponendo sulla sfida di Champions, tutte le attenzioni di questa stagione.

È emergenza totale per quella che è l’assenza per tutto il resto della stagione, tanto da non riuscire a recuperare neppure per la partita di Champions League che si giocherà tra Napoli-Barcellona, con un intero reparto difensivo da rimodellare per quanto riguarda il club che ha vinto il titolo nella passata stagione e che si trova ora in una situazione più che complessa in classifica.

Piove sul bagnato con l’infortunio per il club che è lontano dal primo posto in classifica e che, nella seconda parte di stagione, ha voglia di rincorrere e ben figurare nella competizione Uefa, avendo però adesso un intero reparto in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazione del proprio allenatore.

Infortunio e tegola: stagione finita, non giocherà neppure Napoli-Barcellona

Non riuscirà ad essere presente neppure in Champions League, perché si tratta di stagione finita secondo quelle che sono le notizie che arrivano sul suo infortunio.

Assenza importante, con un titolare che non ci sarà neanche in Champions League, nella sfida tra Napoli-Barcellona che si giocherà prima al Diego Armando Maradona e poi in catalogna, per il ritorno.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, è emergenza infortuni per Xavi Hernandez che ha perso un titolare per infortunio, con i tempi di recupero che sono lunghissimi. Un’assenza pesantissima in difesa, che si aggiunge a quella che ad oggi è un’emergenza totale nel reparto difensivo blaugrana.

Infortunio ed emergenza: Xavi perde il difensore, salterà il Napoli

A svelare l’infortunio in casa Barcellona sono i colleghi di Marca, che hanno spiegato quello che è il brutto momento interno che sta vivendo il club allenato da Xavi. Dopo il problema con Marcos Alonso, un altro infortunio in difesa. Si tratta di stagione finita per Alejandro Balde, terzino del Barcellona che non ci sarà per tutto il corso della seconda parte di stagione. Ieri ha subìto un problema nel corso della sfida giocata in Coppa del Re, partita poi persa con l’Athletic Bilbao ai tempi supplementari. Saranno ben quattro i mesi, come minimo, i tempi di recupero dal suo infortunio. E considerando quello che è l’iter riabilitativo per il problema al bicipite femorale, difficilmente si rivedrà in campo in quest’annata che non sta andando benissimo al Barcellona.

Barcellona, col Napoli si vedrà una difesa diversa: Xavi è senza terzini

Xavi è senza terzini e dovrà inventarsi qualcosa in vista della seconda parte di stagione, dove ci sarà la sfida delicatissima contro il Napoli, in Champions League. L’infortunio di Balde complica le cose per i catalani, che hanno già vissuto una prima parte di campionato non all’altezza delle aspettative. In questo momento, della Prima Squadra, il Barcellona ha a sua disposizione soltanto Christensen, Koundè, Araujo e Cancelo. Oltre il portoghese, infatti, non figurano terzini. Saranno adattati al ruolo Araujo o Koundè.