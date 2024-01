Inter: ansia Lautaro, lo convince un altro club

C’è grande apprensione per quanto riguarda la situazione che si sta facendo più delicata e spinosa del previsto riguardo il futuro di Lautaro Martinez.

Perché l’attaccante argentino è in scadenza nel 2026 con i nerazzurri e ora si può complicare tutto in vista del futuro. Perché il giocatore potrebbe seriamente pensare di andare via senza un nuovo accordo. Al momento la vicenda resta bloccata e da un momento all’altro che potrebbero arrivare aggiornamenti sulla possibile cessione del giocatore in un altro club, lasciando i nerazzurri spiazzati. A parlare nelle ultime ore è stato direttamente l’agente di Lautaro Martinez che ha fatto tremare i tifosi dell’Inter e ora potrebbe seriamente pensare che qualcosa possa far saltare un principio di accordo tra le parti.

Visto il contratto in scadenza e la grande crescita del giocatore, che l’Inter vuole provare a blindare Lautaro Martinez con un rinnovo di contratto perché in scadenza nel 2026. Il giocatore vuole un ricco contratto importante visto quello che sta dimostrando, perché la sua crescita è stata constante e lo scorso anno ha trascinato la squadra in Finale di Champions League (poi persa 1-0 col Manchester City) mentre quest’anno è a 18 gol in 18 partite di campionato Serie A e vuole raggiungere il record di Higuain e Belotti, con la speranza di riuscire a portare un altro scudetto alla sua Inter.

Calciomercato Inter: rinnovo Lautaro Martinez, la situazione

In questo momento però è tutto fermo e non ci sono accordi, come confermato anche dallo stesso Alejandro Camano, agente del giocatore argentino. In questo momento non c’è nessun principio di accordo per lasciarlo giocare, da capire cosa accadrà nelle prossime settimane con Lautaro Martienz pronto a lasciare l’Inter.

Una decisione che potrebbe cambiare anche il mercato in vista di nuovi colpi della prossima estate. La situazione è chiara con Lautaro Martinez che può rinnovar con l’Inter o andare via. Perché il giocatore ha un patto con la dirigenza nerazzura e soltanto nelle prossime ore si potrebbe iniziare a capire qualcosa di più.

Lautaro Martinez può lasciare l’Inter e firmare con un altra squadra. La conferma è stata data dal suo agente che svela di un mancato accordo e un contratto nel 2026. Questo sta a significare che servirà un super contratto da parte dell’Inter per l’argentino o andrà via, perché ora Real Madrid e Barcellona insidiano l’Inter per Lautaro Martinez e preparano un super ingaggio da oltre 10 milioni di euro.