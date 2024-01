Inter, nuovo attacco in diretta: “Imbattibile con gli aiuti arbitrali”

Non si placano le polemiche riguardanti alcuni episodi arbitrali controversi che hanno favorito l’Inter di Inzaghi: nuovo attacco in diretta.

Massimiliano Allegri in più di un’occasione ha sottolineato a parole la forza dell’Inter. E ovviamente il trainer bianconero ha ragione: la compagine nerazzurra è stata costruita per conquistare il ventesimo Scudetto e l’ambita seconda stella.

La Juventus, invece, è andata oltre le aspettative, difatti nessuno probabilmente credeva che Vlahovic e compagni si sarebbero trovati in vetta alla classifica a questo punto della stagione.

Però è successo, a dimostrazione di come mister Allegri stia portando avanti un ottimo lavoro. Ad ogni modo i nerazzurri, freschi vincitori della Supercoppa italiana in quel di Riyadh, rimangono oggettivamente superiori, almeno sulla carta. Il vantaggio della truppa torinese è poter concentrare la stragrande maggioranza delle proprie forze sul campionato, per questo l’Inter dovrà fare attenzione nelle settimane a venire.

Ma a tratti la squadra lombarda diventa una vera schiacciasassi, capace di abbattere qualunque avversario in Serie A. Senza dubbio sta già salendo l’hype in vista del nuovo derby d’Italia che andrà in scena a San Siro domenica 4 febbraio. La lotta Scudetto è particolarmente avvincente, però anche stavolta non mancano le polemiche legate ad alcuni episodi arbitrali abbastanza controversi.

Inter, Chirico va all’attacco: “Tutti gli episodi arbitrali a favore loro”

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a determinati avvenimenti che hanno favorito sul campo la truppa guidata da Simone Inzaghi. In particolare ha generato parecchio rumore il contatto Bastoni-Duda relativo al match fra i nerazzurri e il Verona.

L’arbitro Michael Fabbri avrebbe dovuto annullare la rete siglata da Davide Frattesi, in tal senso è mancata la giusta comunicazione tra il direttore di gara e l’assistente Var Luigi Nasca. La classe arbitrale continua ad essere presa di mira dai tifosi di tutta Italia, che pretendono una maggior trasparenza da parte dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri).

Sul tema in argomento si è espresso pure il giornalista Marcello Chirico, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’. Chirico, dal canto suo, non le ha mandate a dire: “L’Inter ha la rosa più forte del campionato e la panchina più profonda. Ma andando a vedere gli episodi arbitrali, sono girati tutti a favore dei nerazzurri”.

Il giornalista, inoltre, evidenzia i danni subiti dalla Juventus, come il fallo di mano di Bani. Se fosse stato assegnato un rigore agli uomini di Allegri, i bianconeri avrebbero potuto prendersi i tre punti a Genova e stare poi a pari punti con l’Inter. “Se una squadra così forte come l’Inter ha anche gli aiuti arbitrali, allora diventa imbattibile”, ha aggiunto Chirico.

Insomma, chiaro il pensiero del giornalista, che denuncia un’inadeguatezza dell’intero mondo degli arbitri. Col Var a disposizione si potrebbe fare di più per ridurre le lamentele. I casi ambigui o addirittura gli errori grossolani sono troppi, ciò significa che probabilmente la tecnologia non viene utilizzata nella maniera più idonea. Qualche modifica sostanziale in effetti servirebbe, altrimenti aumenta davvero il rischio di falsare i campionati.