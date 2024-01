Juventus, affare ufficialmente saltato: “Allegri ha detto di No”

Affare saltato ufficialmente e in maniera definitiva alla Juventus: “Allegri ha detto di no”, sentenzia l’esperto. Ecco cosa è successo

L’affare in casa Juventus, ufficialmente saltato qualche giorno fa, è dovuto alla volontà di Allegri che avrebbe detto di no all’arrivo dell’esperto giocatore che poteva far fare il salto di qualità al reparto interessato. La decisione del tecnico bianconero però è stata irremovibile, sempre più convinto di andare avanti con questo organico senza innesti, pur essendo ridotto all’osso, per non intaccare l’unità e la solidità dello spogliatoio.

Non vuole intaccare un gruppo affiatato e che rema alla grande verso gli unici due obbiettivi della stagione: scudetto e Coppa Italia. Max si sta dimostrando intransigente, coltiva questa filosofia da inizio stagione e va avanti per la sua strada, non cambiando idea. Nonostante le diverse proposte che Giuntoli e la società gli hanno fatto nel corso dei mesi per rinforzare la rosa. Meglio per la dirigenza che così può ancora risparmiare dopo il non-mercato della scorsa estate.

Salta l’affare in casa Juve, Allegri dice di no!

Jordan Henderson non arriverà in bianconero: il suo futuro è all’Ajax dove ha già firmato ed è approdato nei giorni scorsi. Era stato però molto vicino alla Juve, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il centrocampista classe ’90 vuole rilanciarsi nel grande calcio per non perdere la nazionale nell’anno dell’Europeo, dopo essere stato a lungo bandiera del Liverpool, avendo giocato lì dal 2011 al 2023. Della sua situazione ne ha parlato il giornalista Ivan Zazzaroni a Mediaset.

Secondo il noto collega “Henderson voleva a tutti i costi la Juventus prima di firmare per l’Ajax”. Ma qualcosa è andato storto, ovvero la volontà di Allegri: “Il tecnico ha detto di no, non ha voluto innesti in bianconero perché non vuole toccare il gruppo e vuole andare avanti fino al termine di questa stagione con questo gruppo”. Zazzaroni non perde tempo a dire la sua sull’argomento: “Per me ha sbagliato, io uno come Henderson l’avrei preso tutta la vita”.